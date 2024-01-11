台中女停車遭夾死！疑「探頭暴衝」喪命　鄰居驚：夾1hr才被發現

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中西區一棟31年社區地下機械停車場，今天下午驚傳一名黃姓女住戶不明原因被夾死在停車位。鄰居透露，社區的停車位很少，大概下午一點多就看到有車子開下去，但報案時間是接近3點，死者恐被夾住近1小時才被發現。另機械維修師傅也到場勘查，表示機械車位升降都沒問題，車台也已到位，可能是駕駛不小心暴衝導致。

▲台中女子疑遭停車不慎，脖子遭機械車位及車門夾住一小時才被發現，但仍送醫不治。（圖／記者鄧木卿翻攝）



現停車場監視器畫面也顯示，只見死者車頭朝內停車，但多次移動車輛都無法停好，也曾下車繞到後方查看，最後死者疑似為了查看情況將頭往外探出，結果往前移動時，頸部瞬間被卡住動彈不得，直到約1小時後才被人發現。

▲機械停車位維修師傅到場查看狀況，初步判定機械正常，疑是人為因素導致意外。（圖／記者白珈陽攝）



據悉，死者已居住在社區多年，為髮型設計師，與先生育有兩名學齡前小孩，昨天還帶著小孩到隔壁寵物店看貓、狗，沒想到今天就傳出不幸消息。但社區民眾透露，先前死者就發生多次車輛無法停進機械車位的情況。

機械維修師傅下午接到消息也趕到現場，初步判斷可能是人為因素，「機械車位升降都沒問題，車台也已經到位，自己開車開不正，可能是駕駛不小心暴衝導致。