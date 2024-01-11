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社會 社會焦點 保障人權

海歸男跨境運市價2256萬大麻花　收貨人竟是機場物流作業員

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊會同財政部關務署台北關，去年10月監控一個從美國加州寄發的中華郵政國際快捷包裹，結果發現一個裝有牛仔帽、襯衫的大型紙箱內藏有大麻毒品，經關務署人員通報警方會同開箱查驗後，發現內有4大包2256公克的大麻花，警方估計市值約2256萬元新台幣，會同桃園市刑大成立專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，陸續收網逮捕收貨、跨國訂貨主嫌等3人，離譜的是，涉案兩名收貨人竟是桃園機場的物流作業員。

▲刑事局逮捕兩機場物流作業員涉嫌跨境走私大麻花。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕兩機場物流作業員涉嫌跨境走私大麻花。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

專案小組去年10月攔查到大麻包裹後追蹤，確認收貨人是兩名在桃園市大園區租屋居住的葉男（31歲）、陳男（32歲），兩人均在桃園機場公司物流單位當作業員，警方截獲大麻毒包裹後按兵不動，採取監控下交付方式，去年10月24日時趁兩人簽收包裹時逮捕兩人。

▲刑事局逮捕兩機場物流作業員涉嫌跨境走私大麻花。（圖／記者張君豪翻攝）

兩人落網後坦承因收受5-8萬走路工，幫跨海訂購大麻的朱男（33歲）出面領貨，但警方當天持拘票、搜索票要到桃園市區逮捕朱男時，發現主嫌朱男已經被航警局緝毒人員逮捕，原來朱男另外從美國訂了一批重量約數十公克的大麻花想要比貨試貨，但該批大麻花樣本進入桃園機場就被航警盯上，刑事局行動時朱嫌已因涉及跨國運毒罪嫌遭航警逮捕。

而葉、陳兩嫌被捕後坦承接受朱男委託，充當該批市值2256萬元大麻的收貨人，警方借提朱姓主嫌，查出朱男在2023年2月返台後求職不順利，才異想天開透過在美國加州洛杉磯友人幫忙訂購大麻毒品，並協助郵寄來台想出售牟利，朱嫌訂貨、葉陳兩人領貨均用真實身分，毫無斷點及委託人頭走路工，3人在大麻包裹入台寄發當天就全部被逮。

▲刑事局逮捕兩機場物流作業員涉嫌跨境走私大麻花。（圖／記者張君豪翻攝）

全案依涉犯毒品危害防制條例，將3人移送台北地方檢察署偵辦，葉、陳2嫌訊後坦承接受朱男委託並供述案情，檢察官裁定5萬、3萬元交保，主嫌朱男因另涉大麻毒品運輸案，目前仍被羈押在桃園看守所。

刑事局呼籲，大麻為台灣毒品危害防制條例所列管二級毒品：製造運輸、販賣二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；刑責非常重，民眾切勿以身試法，鋌而走險運輸大麻或其他毒品。

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