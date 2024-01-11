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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阿北回來了！柯文哲台北大本營車掃　粉絲蹺班搶出門熱情應援

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數2天，民眾黨候選人柯文哲11日下午回到大本營台北市進行橫向貫穿的車隊掃街，起點自大直開始，往內湖前進後接著抵達南港，稍作休息後由東一路往西前進抵達大稻埕。途中有不少支持者熱烈歡迎，除了動員的應援點外，也有許多主動出來的支持者零星出現在街邊熱情加油打氣，考量台北市都會區的性質，柯這趟平日車掃已說是相當熱絡。

今年總統大選進入最後倒數，柯文哲自上週開始起跑的全台車掃行程也進入尾聲。在最後關鍵階段，柯文哲回到政治生涯發跡的台北市全力固票，合體副手吳欣盈在投票日前的11日、12日掃遍全台北，第一天走東西橫向、第二天衝南北縱向，並接續12日晚上的選前之夜造勢活動，一口氣把聲勢衝到最高。

台北市首日的車掃，柯文哲車隊從大直出發往內湖前進，除了剛開始時有零星的倒讚民眾外，後續進入內湖後便湧現大批支持者夾道歡迎，在內科附近時更有不少上班族跑出來互動，尖叫聲、加油吶喊聲綿延不絕，且大多數都是年輕人。車隊進入南港後人有稍微少一些，但沿途都有人揮舞旗幟。

▼民眾黨總統候選人柯文哲台北市車隊掃街，在內湖受到熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

接著從北流出發一路往西，途中不少應援點都聚集大批人潮，且零星在街邊加油的支持者也不少，有的拿手寫板、有的只拿著旗幟，看得出來都是主動出來幫柯加油，中山站甚至有百人應援團集結，氣勢十足。值得一提的是，途中經過東區門戶計畫的台北流行音樂中心、南港車站、大巨蛋、心中山等，堪稱任內政績巡禮。

▼柯文哲台北市車隊掃街，民眾熱情應援。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲中山區車隊掃街。（圖／記者陳家祥攝）

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