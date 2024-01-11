陸查獲7具狼屍蜷曲藏貨車內輪　走私販攜瑪瑙玉石93公斤一同闖關

▲內蒙邊檢站查獲走私狼屍及瑪瑙玉石等物品。（圖／翻攝海關發布官方微信，下同）

記者魏有德／綜合報導

內蒙出入境邊防檢查總站二連檢查站移民管理警察9日從一輛入境貨車上搜出7具走私狼屍。據了解，員警在貨車駕駛座後排、輪胎內找到可疑物品，經現場拆封清點，查獲完整狼屍7具、疑似瑪瑙玉石93.14公斤、生牛肉及內臟54.86公斤，全案交由海關緝私部門持續溯源。

《澎湃新聞》報導，當日，二連浩特口岸氣溫低至零下23℃，寒風刺骨，二連出入境邊防檢查站移民管理警察在公路口岸貨運現場，對一輛入境貨車實施邊防檢查時，發現該車存在藏匿走私嫌疑，隨後對車體進行重點檢查。

警方先是在X光機上發現貨車出現不尋常處，包括貨車後座和車輪處都出現陰影，引起現場人員懷疑，遂對審像中心標註的可疑區域實施人工檢查，這才發現貨車駕駛座後排及輪胎內夾藏有可疑物品。

由於狼被列為大陸《國家重點保護野生動物名錄》二級，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ列明物種，因此，輪胎內搜出的7具狼屍引起官方高度重視，除合法持有允許進出口證明書或物種證明外，任何貿易方式或攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境的行為均屬違法行為，情節嚴重將追究刑事責任。