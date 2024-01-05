整形名醫遭聲押！「找單幫客走私胎盤素」移民署官員涉包庇

▲整形醫師吳紹琥涉找單幫客走私胎盤素注射劑，被依違反《藥事法》輸入禁藥罪嫌約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

整形診所院長吳紹琥涉嫌多次找單幫客，從日本、韓國走私胎盤素注射劑，提供給抗癌養生女作家等病患使用，單幫客為了順利通過海關，找移民署松山機場前分隊長田家龍協助夾帶走公務通道，台北地檢署4日指揮廉政署展開約談，檢察官依涉嫌貪污圖利罪、輸入禁藥等罪複訊後，5日凌晨將吳聲押禁見，田仍持續偵訊中。

吳紹琥曾任榮民總醫院總醫師、國防醫學院臨床講師，現在除了自行開設整形診所，還在台北市經營1間旅館，為了這間旅館，吳在2016年間向楊姓女友借款400萬周轉後不想還，反控楊女詐欺，因此被依誣告罪判刑6月、緩刑2年；2019年，吳找另名潘姓女友幫忙，從香港夾帶胎盤素等藥品回台被查獲，隔年吳開立處方簽當證明，企圖掩護潘女獨自帶藥回台時被抓包，又因偽證、偽造文書等罪遭判刑。

▲前移民署駐松山機場國境事務隊分隊長田家龍涉貪污罪嫌遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

有了2次走私禁藥被逮經驗後，吳紹琥涉嫌從2022年10月起，找經常到日本、韓國帶貨的單幫客夾帶胎盤素注射劑等醫美藥品，每次數盒、1盒10劑，單盒價格比合法購買的便宜數千元，吳紹琥取得這些未經主管機關許可的藥劑後，疑似提供給曾罹患癌症的養生作家林女等人使用。

廉政署接獲線報，吳紹琥找來的單幫客能順利闖關，是因為現已退休的移民署駐松山機場國境事務分隊長田家龍出手協助，田家龍疑似利用公務通道免查驗的職權，幫忙把胎盤素針劑夾帶入境後，再將非法藥品交還單幫客。

檢察官指揮廉政署蒐證多時，4日搜索等7個地點，並依《貪污治罪條例》圖利罪、《藥事法》輸入禁藥罪的嫌疑人身分展開約談，釐清吳紹琥、田家龍、陳姓單幫客與陳男兒子辜姓男子間，是否有對價關係，並追查有無公務員收受賄賂而包庇走私等不法情節。