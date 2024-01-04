快訊／整形名醫竟使用走私胎盤素　檢廉7路搜索約談4人到案

▲整形名醫涉嫌使用跑單幫業者走私進口的胎盤素注射劑，為病患進行美容手術。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

移民署派駐松山機場的田姓前分隊長，涉嫌在2022年10月間，利用自身可走公務通道免查驗的職權，協助辜姓男子走私胎盤素注射劑，然後辜再將這些未經許可輸入的禁藥交給吳姓知名整形醫師，台北地檢署指揮廉政署調查，懷疑辜男已多次挾帶違禁品入境牟利，4日兵分7路搜索並約談辜男父子、吳姓名醫及田姓前分隊長，全案依貪汙圖利等罪方向偵辦。

據了解，辜姓男子與兒子經常到日本、韓國跑單幫帶貨，帶回的東西除了胎盤素注射劑之外，還包括固態加熱菸等違禁品，這些東西通常在過海關時被查到，除了沒收還要罰錢，嚴重的可能面臨刑責，但辜男父子最近1年來，多次進出國境大門，都未被查獲。

檢廉獲報，現已退休的移民署松山機場國境事務分隊田姓前分隊長，至少在2022年10月間，利用自己可走免查驗公務通道的職權，幫辜男夾帶胎盤素注射劑闖關，入境後再交還，而這一批和辜男之後再走私進扣的胎盤素注射劑，都是交給台北市東區知名醫美診所的吳姓醫師使用。

檢察官指揮廉政署在4日搜索相關人住處與辦公處所共7個地點，全案依《貪污治罪條例》圖利、《藥事法》輸入禁藥等罪嫌，約談辜姓父子、吳姓醫師與田姓前分隊長，釐清3方之間是否有買賣交易等行收賄對價關係。