　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／整形名醫竟使用走私胎盤素　檢廉7路搜索約談4人到案

▲▼整形示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲整形名醫涉嫌使用跑單幫業者走私進口的胎盤素注射劑，為病患進行美容手術。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

移民署派駐松山機場的田姓前分隊長，涉嫌在2022年10月間，利用自身可走公務通道免查驗的職權，協助辜姓男子走私胎盤素注射劑，然後辜再將這些未經許可輸入的禁藥交給吳姓知名整形醫師，台北地檢署指揮廉政署調查，懷疑辜男已多次挾帶違禁品入境牟利，4日兵分7路搜索並約談辜男父子、吳姓名醫及田姓前分隊長，全案依貪汙圖利等罪方向偵辦。

據了解，辜姓男子與兒子經常到日本、韓國跑單幫帶貨，帶回的東西除了胎盤素注射劑之外，還包括固態加熱菸等違禁品，這些東西通常在過海關時被查到，除了沒收還要罰錢，嚴重的可能面臨刑責，但辜男父子最近1年來，多次進出國境大門，都未被查獲。

檢廉獲報，現已退休的移民署松山機場國境事務分隊田姓前分隊長，至少在2022年10月間，利用自己可走免查驗公務通道的職權，幫辜男夾帶胎盤素注射劑闖關，入境後再交還，而這一批和辜男之後再走私進扣的胎盤素注射劑，都是交給台北市東區知名醫美診所的吳姓醫師使用。

檢察官指揮廉政署在4日搜索相關人住處與辦公處所共7個地點，全案依《貪污治罪條例》圖利、《藥事法》輸入禁藥等罪嫌，約談辜姓父子、吳姓醫師與田姓前分隊長，釐清3方之間是否有買賣交易等行收賄對價關係。

ET快訊
明早「西半部11度」　下2波變天時間曝！
不是第一次！陽明交大開出「3張千萬發票」
快訊／整形名醫遭搜索！　約談4人到案
司馬中原晚年爆「差32歲父女戀」！兒斬桃花保住上億家產
國中校長酒駕自撞！午休就開喝釀禍
快訊／發票中1000萬　大學得主火速領走了！
威脅李善均蛇蠍女很有錢！富爸奔波找律師　暴怒女兒長相遭公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

幫郭台銘「連署賄選」獲交保　計程車工會理事長遭2度搜索

千萬發票非首次！陽明交大曾開出3次大獎　付停車費30元變富翁

快訊／整形名醫竟使用走私胎盤素　檢廉7路搜索約談4人到案

南投2村長揪團22人遊杭州「免費落地招待」　涉反滲透法3人交保

國中校長酒駕自撞！午休就開喝釀禍　他後悔道歉：做了不好示範

上百人遭詐買虛擬「垃圾幣」　警查扣上億現金！出動4台點鈔機

快訊／花26元買飲料中千萬！陽明交大PO文尋人　幸運兒火速現身

快訊／基隆男停車場高處墜落...倒臥地面亡　路人嚇壞急報警

「夭壽喔」雙載機車中投公路逆騎1.2km　險撞自小客...驚險畫面曝

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

幫郭台銘「連署賄選」獲交保　計程車工會理事長遭2度搜索

千萬發票非首次！陽明交大曾開出3次大獎　付停車費30元變富翁

快訊／整形名醫竟使用走私胎盤素　檢廉7路搜索約談4人到案

南投2村長揪團22人遊杭州「免費落地招待」　涉反滲透法3人交保

國中校長酒駕自撞！午休就開喝釀禍　他後悔道歉：做了不好示範

上百人遭詐買虛擬「垃圾幣」　警查扣上億現金！出動4台點鈔機

快訊／花26元買飲料中千萬！陽明交大PO文尋人　幸運兒火速現身

快訊／基隆男停車場高處墜落...倒臥地面亡　路人嚇壞急報警

「夭壽喔」雙載機車中投公路逆騎1.2km　險撞自小客...驚險畫面曝

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

藍小雞不符參選資格　綠委「唯一對手」還喊：請賜票給其他優秀候選人

響應打詐！台電1月起電費提醒統一使用「111」短碼簡訊

理財周刊／2024開門黑！紅海危機日本地震斷鏈　AI應用何時變現

「10公斤胖貓」害3樓嚴重塌陷　喵奴笑翻：橘貓只能住一樓

理財周刊／大選後挑股秘笈　三大族群Q1爭靚

尷尬！新聞報到「親生爸貪汙受賄」　美主播急交棒給同事

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

台鋼雄鷹談妥大聯盟資歷洋投　新洋砲有兩選項　

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

社會熱門新聞

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

即／新北女雙腿骨折慘死社區大樓旁　身分待查

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

即／國三生案新北院挨轟！　乾妹赴警局做筆錄了

2裝潢工「困掀床」毒死　高大成：沒嘔吐物疑點多

天母夫妻虐印傭「斷牙、耳聾」　提100萬換撤告

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」

即／花26元買飲料中千萬！陽明交大幸運兒找到了

辦割喉案挨轟「擺爛」　新北院：不予評論

更多熱門

相關新聞

移民法修法上路　外配離婚可留台照顧未成年子女

移民法修法上路　外配離婚可留台照顧未成年子女

《入出國及移民法》部分條文從2024年1月1日修正施行放寬居留規定，增訂在台合法居留之外籍配偶，離婚後照顧在台設有戶籍未成年子女且有撫育事實者，於子女成年後，還是可以繼續居留，以兼顧家庭團聚權。 修法後施行的第1天，越配小美（化名）趕到移民署台北市服務站順利辦理送件申請，一圓留台照顧女兒之夢。小美於多年前以依親配偶名義在台居留，離婚後小美帶著未成年女兒返回越南並撫養長大，女兒於當地寄讀國小及國中，欲繼續升學時，卻因女兒無越南國籍，在越南當地無法進入正式高中就讀。

中韓開幕戰門票瘋搶！他4張喊價8000　下場來了　

中韓開幕戰門票瘋搶！他4張喊價8000　下場來了　

丹妮婊姐「B到E」覺得不夠！醫：別追巨乳

丹妮婊姐「B到E」覺得不夠！醫：別追巨乳

史上最大宗！海上逮油輪走私大麻35億

史上最大宗！海上逮油輪走私大麻35億

2023年最受歡迎療程整形拉提體雕

2023年最受歡迎療程整形拉提體雕

關鍵字：

胎盤素注射劑整形走私海關移民署跑單幫貪污圖利藥事法禁藥加熱菸

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面