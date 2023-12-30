貨車送家具...紙箱突起火「燒成灰燼」　司機乘客跳車急滅火

▲曾男（圖右）駕駛貨車準備前往土城，途中發現車斗紙箱冒出火光。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（30日）下午3時許，環河西路、中原街交叉路口一輛載送家具的貨車車斗起火，駕駛發現後，與副駕駛座上乘客立即下車，並拿滅火起搶救。警消獲報，立即佈水線迅速撲滅火勢。所幸，並未擴大延燒車體，也未造成人員傷亡，起火原因仍待進一步釐清。

據了解，駕駛貨車的25歲曾姓男子，是家具工廠送貨司機，今天中午，與52歲林姓工人，從新北樹林出發送貨，送往永和區下貨後，準備轉往土城繼續送貨，沿著環河西路行駛，曾男途中突然發現，後方車斗包裝家具的空紙箱突然起火，連忙與林男下車滅火，所幸，火勢迅速熄滅，並未造成人員傷亡，起火原因仍待火調人員釐清。

▲警消抵達，迅速將火勢熄滅，所幸並未造成人員傷亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第七大隊長鄭向晃表示，一旦汽車發生火災，降溫為最好的滅火方法，持續以水降溫火即熄滅，避免波及周圍可燃物，引起更嚴重的燃燒；除此之外，消防局亦提醒民眾，車內勿放置打火機、香水、電池及噴霧罐等易燃易爆之物品，以確保行車之安全。

▲從樹林到永和送家具的貨車，行經環河西路時，車斗上紙箱突然冒出火光燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）