　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「信任習近平」影響選情？　趙少康：馬英九是前總統「不代表侯趙」　

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者陳家豪攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九未受邀出席國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康的選前之夜造勢晚會，被質疑與馬稱「就兩岸關係而言，必須相信習近平」有關。對此，趙少康今（11日）表示，他不知道馬英九會不會出席選前之夜，因為他也是被邀的，詳情要問主辦單位。趙也強調，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來總統，馬不代表侯跟趙，是代表個人，是個人意見，不代表政策，也非將來政策。

《德國之聲》昨刊出的馬英九專訪。馬說，兩岸必須創造一個可以和平相處的局面，無需使用武力，這可能比任何其他言論都更重要；當被追問，你認為可以信任習近平？馬回應，「就兩岸關係而言，必須相信他」。

上述馬英九引發綠營抨擊後，恰巧國民黨選前之夜名單未列馬英九，遭質疑要與馬切割。對於馬英九缺席原因，馬辦回應，「我們沒有受邀，所以不會出席」。國民黨則說，「民進黨針對馬前總統接受外國媒體訪問的內容，不當的攻擊馬前總統，為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統，因此才沒有邀請馬前總統出席。」

趙少康11日下午受訪表示，他不知道馬英九會不會出席選前之夜，「因為我們也是被邀的」，詳情要問主辦單位，他真的不知道。對於是否覺得馬應該被邀請，趙少康說，「不知道，我們完全尊重主辦單位」。

媒體追問，是否擔心《德國之聲》專訪影響選情？趙少康回應，網路上當然有醞釀，但他覺得可能有點斷章取義，要看全文。

趙也說，當然馬英九的用意是認為兩岸要有善意，若懷疑過來，懷疑過去，要怎麼談？如果是問他，他的答覆是「你不能完全不相信習近平，但你也不能夠完全相信習近平」，完全不相信就不用談，但完全相信，也要聽其言、觀其行。台灣很小，對大陸要非常小心，無論如何，要先保護住台灣利益，這是第一要務。

趙少康強調，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來總統，馬不代表侯跟趙，是代表個人，是個人意見，不代表政策，也非將來政策。

媒體再問，但馬英九自費幫「侯康」登廣告，現在會不會覺得有點尷尬？趙少康說，馬英九跟前副總統蕭萬長都自費刊登廣告，他都很感激，這也不是打臉，馬英九是馬英九，侯友宜、趙少康是侯友宜、趙少康，怎麼可能兩個人主張完全一樣，當然會有不同，這侯昨天第一時間也就講了。

ET快訊
快訊／PLG開鍘！　重罰鋼鐵人200萬籲道歉
快訊／丹妮婊姐結婚黑人男友！　美國度假突被求婚
事發瞬間曝！台中女停車「探頭踩油門」遭夾殺
三鐵人妻網紅激戰已婚老闆「車上充滿結合體」　挨告改口被性侵
快訊／低溫特報範圍增！　12縣市10°C↓
快訊／五股掛「乾哥乾妹」巨幅畫像　新北社會局：不予回應
快訊／台中女遭自家機械車位夾住！　頸部發紺死亡
NONO涉性侵3案不起訴！　2女不服怒提再議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台灣不能成為和平防線破口」　管碧玲籲阻止中國鷹派路線

黃國昌轟「捏造郭台銘公開信」　侯辦嗆：含沙射影無恥度

挺賴青年號召返鄉投票　「用選票拒絕韓國瑜」

柯文哲「教育原住民」挨轟歧視　侯友宜：選後推「原住民學校法」

「就算你不贏，立委有幾席？」　趙少康再要柯文哲宣示不與綠合作

侯漢廷秀文件控國家機器助選　民進黨提告散布謠言

新北第4區／吳秉叡廟街拉票「喊選對的人」、蔣欣璋8人強大應援「讓新莊翻新」

被李彥秀媽挖家暴受害往事「難怪被人打到哭」　高嘉瑜受訪落淚大哭

「信任習近平」影響選情？　趙少康：馬英九是前總統「不代表侯趙」　

台中張廖萬堅拚選戰「不忘工程會勘」　廖偉翔合體民眾黨車掃

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

「台灣不能成為和平防線破口」　管碧玲籲阻止中國鷹派路線

黃國昌轟「捏造郭台銘公開信」　侯辦嗆：含沙射影無恥度

挺賴青年號召返鄉投票　「用選票拒絕韓國瑜」

柯文哲「教育原住民」挨轟歧視　侯友宜：選後推「原住民學校法」

「就算你不贏，立委有幾席？」　趙少康再要柯文哲宣示不與綠合作

侯漢廷秀文件控國家機器助選　民進黨提告散布謠言

新北第4區／吳秉叡廟街拉票「喊選對的人」、蔣欣璋8人強大應援「讓新莊翻新」

被李彥秀媽挖家暴受害往事「難怪被人打到哭」　高嘉瑜受訪落淚大哭

「信任習近平」影響選情？　趙少康：馬英九是前總統「不代表侯趙」　

台中張廖萬堅拚選戰「不忘工程會勘」　廖偉翔合體民眾黨車掃

建功高中新建校舍順利開工　竹市排除萬難、逐步解決就學需求

選舉賭盤吸金！檢調破獲板橋地下簽賭站　查扣1613萬不法所得

KAKAO FRIENDS鍋具「0元換購」！超萌鍋鏟、烹飪計時器全套收藏

其它5隊都無意願！陳禹勳想延續職棒路　只能回母隊桃猿

蔣萬安宜蘭站台...被問「8年後選總統」　笑回：支持侯友宜！

李建榮／選前飛彈烏龍警報大響　爆政府信任危機

石川災區最缺「內衣褲」！災民10天都穿同一件　崩潰：洗澡也沒用

快訊／鋼鐵人前領隊砸車　PLG職籃重罰200萬呼籲道歉

「台灣不能成為和平防線破口」　管碧玲籲阻止中國鷹派路線

台鋼雄鷹沒接觸豪勁　內野新洋砲快要敲定

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

快訊／媽媽罵高嘉瑜「肖查某難怪被人打到哭」　李彥秀道歉

高嘉瑜市場拜票　李彥秀媽媽堵人狂罵「肖查某」、「被人打到哭」

喊話郭董「別為國民黨流淚」　前藍縣長千字文：是民進黨對苗栗伸援手

呱吉3建議籲投票：不要算計自己的票

網傳郭台銘要求票投「侯康」公開信　郭辦：非郭辦發出已由律師處理

王鴻薇車掃遇抗議　丈夫怒比「雙中指」回嗆、王要助理「把她錄起來」

快訊／馬英九「未受邀」出席選前之夜　國民黨：避免民進黨詆毀馬

馬英九自掏腰包「買2大報版面」：投侯康

快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院長」

大選將登場　BBC：中國想要的台灣正在消失

陳椒華重申「黃國昌離開是損失」被讚：時力唯一清流

快訊／羅致政捲私密外流影片風波　妻哽咽力挺：相信邪不勝正

柯文哲稱「對原住民教育宣導」　網炸鍋嗆失言

更多熱門

相關新聞

羅智強提告范雲造謠又吞敗　范：羅就是整天濫訴、造謠的鍵盤仔

羅智強提告范雲造謠又吞敗　范：羅就是整天濫訴、造謠的鍵盤仔

立委范雲日前轉述美國「人權基金會」創辦人哈佛森說法，稱他過去來台時被馬政府要求勿批評大陸，哈佛森後也在一場論壇中證實是外交部人員要求，前議員羅智強則提告范雲、行政院長陳建仁違反社維法。而今（11日）台北地院審理結果出爐、裁定不罰。范雲表示，感謝法官明察，羅智強就是個整天躲在鍵盤後，到處濫訴、不斷造謠的鍵盤仔。

台灣大選備受矚目　CNN：可能改變世界

台灣大選備受矚目　CNN：可能改變世界

宣明智承認　草擬郭台銘「挺侯康」公開信

宣明智承認　草擬郭台銘「挺侯康」公開信

板橋藍、白小雞合體！　籲民眾黨支持者全力支持葉元之

板橋藍、白小雞合體！　籲民眾黨支持者全力支持葉元之

國台辦批賴清德延續蔡英文「台獨」　外交部：總統立場受國際認同

國台辦批賴清德延續蔡英文「台獨」　外交部：總統立場受國際認同

關鍵字：

趙少康馬英九選前之夜國民黨2024侯友宜2024總統

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

快訊／堂本剛宣布結婚！

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面