「信任習近平」影響選情？　趙少康：馬英九是前總統「不代表侯趙」　

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者陳家豪攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九未受邀出席國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康的選前之夜造勢晚會，被質疑與馬稱「就兩岸關係而言，必須相信習近平」有關。對此，趙少康今（11日）表示，他不知道馬英九會不會出席選前之夜，因為他也是被邀的，詳情要問主辦單位。趙也強調，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來總統，馬不代表侯跟趙，是代表個人，是個人意見，不代表政策，也非將來政策。

《德國之聲》昨刊出的馬英九專訪。馬說，兩岸必須創造一個可以和平相處的局面，無需使用武力，這可能比任何其他言論都更重要；當被追問，你認為可以信任習近平？馬回應，「就兩岸關係而言，必須相信他」。

上述馬英九引發綠營抨擊後，恰巧國民黨選前之夜名單未列馬英九，遭質疑要與馬切割。對於馬英九缺席原因，馬辦回應，「我們沒有受邀，所以不會出席」。國民黨則說，「民進黨針對馬前總統接受外國媒體訪問的內容，不當的攻擊馬前總統，為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統，因此才沒有邀請馬前總統出席。」

趙少康11日下午受訪表示，他不知道馬英九會不會出席選前之夜，「因為我們也是被邀的」，詳情要問主辦單位，他真的不知道。對於是否覺得馬應該被邀請，趙少康說，「不知道，我們完全尊重主辦單位」。

媒體追問，是否擔心《德國之聲》專訪影響選情？趙少康回應，網路上當然有醞釀，但他覺得可能有點斷章取義，要看全文。

趙也說，當然馬英九的用意是認為兩岸要有善意，若懷疑過來，懷疑過去，要怎麼談？如果是問他，他的答覆是「你不能完全不相信習近平，但你也不能夠完全相信習近平」，完全不相信就不用談，但完全相信，也要聽其言、觀其行。台灣很小，對大陸要非常小心，無論如何，要先保護住台灣利益，這是第一要務。



趙少康強調，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來總統，馬不代表侯跟趙，是代表個人，是個人意見，不代表政策，也非將來政策。

媒體再問，但馬英九自費幫「侯康」登廣告，現在會不會覺得有點尷尬？趙少康說，馬英九跟前副總統蕭萬長都自費刊登廣告，他都很感激，這也不是打臉，馬英九是馬英九，侯友宜、趙少康是侯友宜、趙少康，怎麼可能兩個人主張完全一樣，當然會有不同，這侯昨天第一時間也就講了。