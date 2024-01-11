虎航年終上看10個月　員工不滿哀嚎是「過勞超人」籲調薪2千

▲台灣虎航去年前三季累計稅後純益達13.43億元。（示意圖／台虎提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航去年前三季累計稅後純益達13.43億元，創下開航以來歷史新高，台灣虎航企業工會今日發布聲明表示，員工是「過勞超人」，一個人當三個人用，但薪水並沒有超人一等。虎航應該先追上華航公司去年的調幅，至少調薪2000元，再依最後全年稅後純益表現往上調整。

台灣虎航董事長陳漢銘在上月初宣布將發放2個月基本薪作為前3季的績效獎金，並看好明年一定比今年更好，迎來下一個藍海市場，外界推估今年年終獎金上看10個月。

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虎航企業工會表示，社會和同業都以為我們很幸福，但這實際上只是「提前發放」，年終獎金是不是真的會變多，到目前為止都還是未知數。甚至很多人可能誤以為台灣虎航員工的基本薪很高，可大部分台灣虎航員工的基本薪其實只比基本工資略高。

▲虎航企業工會要求調薪兩千。（圖／台灣虎航）

虎航企業工會指出，希望不是只有一次性發放的獎金，更應該參考其他航空公司，同步調整固定薪資。台灣虎航應該先追上華航公司去年的調幅，至少調薪2000元，再依最後全年稅後純益表現往上調整，以台灣虎航約800名員工換算，調薪2000元的全年成本總計不到2000萬，對台灣虎航來說並不是很沉重的負擔。

虎航企業工會表示，虎航去年回應，「伙食津貼已經調高12%」，剩下董事會再討論，而這實際上只是空服員服勤航班每趟多30元，地勤同仁每個月多480元，調薪幅度和同業相比，實在讓台灣虎航員工難過不已。

虎航企業工會期盼，虎航真的能和員工分享營運成果，台灣虎航的市場定位是廉價航空，員工用實惠的機票價格和服務，讓更多國人享有出國旅遊的機會，但這絕對不代表廉價航空的員工就應該是廉價勞工。

台灣虎航表示，將依照董事會議時程規劃於近期舉行，對於台灣虎航企業工會的期待，本公司予以尊重。

▲台灣虎航企業工會抱怨公司福利差於同業。（圖／虎航工會）