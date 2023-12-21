日韓澳泰越「機票899元起」　虎航耶誕有禮！促銷今10:00開跑

▲虎航今日推出優惠。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

年末促銷又一波！台灣虎航今日10:00起推出「耶誕有禮」優惠活動，高雄－沖繩1,799元起、高雄－東京成田2,099元起，優惠促銷只到明日23:59。

虎航今日10:00起至明日23:59推出「耶誕有禮」優惠活動，優惠機票適用旅行時間為2023/12/21 – 2024/4/30，各航線適用旅行時間略有不同。

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虎航推出優惠機票，日本航線包括高雄－沖繩1,799起、高雄－東京成田2,099起、台北－佐賀2,299起、台北－新潟2,699起。

韓國航線包括台北－大邱1,699起、高雄－金浦1,999起、台北－仁川1,999起、台北－釜山1,999起、台北－濟州2,299起。其他及東南亞航線則包括台北－澳門999起、台中∕高雄－澳門899起、台北－曼谷1,799起、台北－峴港1,799起。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）