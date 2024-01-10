虎航明促銷　達人曝4搶票妙招！勿開雙視窗、剛開賣最多優惠票

▲台灣虎航明日開始夏季班表銷售。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航明日10:00起開賣2024年夏季班表第二波銷售。機票達人提出4搶票重點，電腦不要雙開視窗，利用手機、電腦同步搶票，班表開賣時優惠票價最多，另只要先點連結就能領紅包，單筆滿1.5萬送120點LINE點數，另不限金額享0.5% Line點數回饋。

虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速。

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虎航本次促銷航線包括高雄-首爾金浦單程未稅1,299元起；高雄-沖繩那霸單程未稅1,599元起；桃園-大阪關西單程未稅1,799元起；桃園-佐賀單程未稅1,899元起；桃園-花卷/仙台/新潟單程未稅2,099元起；桃園-旭川/函館單程未稅2,599元起。

▲虎航日本航線推出優惠價。（圖／虎航）

機票達人蓋瑞哥提出4點建議購票方式，第一，先點連結可領紅包，單筆滿1.5萬送120點LINE點數，若是新客可以領兩個紅包；第二，點連結不限金額享0.5% Line點數回饋。

第三，搶票時準備好手機、電腦，雙管齊下同時搶票，會讓你的成功度比較高。切記，不要電腦雙開視窗，虎航官網有多視窗偵測，會讓你的視窗跳掉。

第四，班表開賣時，通常是放出最多優惠票價的時候，有計劃出遊，請在開賣時下手。