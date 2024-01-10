　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

▲▼台灣虎航即將開始2024年夏季班表第二波銷售。（圖／虎航）

▲台灣虎航即將開始2024年夏季班表第二波銷售。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航即將開始2024年夏季班表第二波銷售，銷售時間為明（11）日10:00至1/12晚上23:59，促銷航線包括高雄－首爾金浦1299元、高雄－沖繩1599元、台北－大阪1799元等（以上票價均為單程未稅）。

虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速。

[廣告]請繼續往下閱讀...

虎航本次促銷航線包括高雄-首爾金浦單程未稅1,299元起；高雄-沖繩那霸單程未稅1,599元起；桃園-大阪關西單程未稅1,799元起；桃園-佐賀單程未稅1,899元起；桃園-花卷/仙台/新潟單程未稅2,099元起；桃園-旭川/函館單程未稅2,599元起。

▼台灣虎航日本航線有優惠。（圖／虎航）

▲▼台灣虎航即將開始2024年夏季班表第二波銷售。（圖／虎航）

機票達人蓋瑞哥通報，星宇航空聯名卡推出促銷折扣，只要輸入優惠碼就可享優惠，美國線輸入「JXESCNYUSA」折3000 元；澳門、菲律賓線輸入「JXESCNYMP」折500 元；日本、泰國、越南、新加坡、吉隆坡線輸入「JXESCNY」折1500 元。

各航點折扣後的價格分別為桃園出發舊金山26149元、洛杉磯27701元、澳門5660元、宿霧6223元、札幌17700元、涵館18109元、東京13277元、名古屋12928元、大阪13343元、福岡10948元、熊本9045元、沖繩9109元、河內6994元、峴港8391元、胡志明市7324元、曼谷7932元、清邁10775元、新加坡8648元、吉隆坡8628元；台中出發澳門5854元。

星宇航空聯名卡促銷折扣時間至2/16，適用航班為4/1至12/31。蓋瑞哥提醒，這次促銷，必須在星宇官網輸入對應折扣碼，並使用聯名卡結帳購票，每人限購一張，不可替他人購買，但促銷期長，辦卡時間充裕。各航線的價格都不錯。部分航線促銷力度不大，但還是挺優惠，可以參考。

ET快訊
防割喉案重演　北市擬設置「班班求救鈴」
肯德基連續15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有
快訊／三重警執勤　舉槍中彈身亡
快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬
台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴
獨／連續砍殺3護理師　兇手判9年4月賠913萬
前立委張顯耀《反滲透法》遭搜索約談　100萬重金交保
幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定發警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

剛領完年終「一堆家電突壞掉」　神巧合爆共鳴：每年都這樣

防割喉案重演！　北市教育局擬在中小學設置「班班求救鈴」　

日本賑災專戶1天暴增1億　全台5天捐逾2億元

呱吉不忍了！《夜夜秀》髒話開噴黃國昌　總統、政黨票全表態

大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲　攜手稻草人舞團演出

家附近「1間彩券行」暴增變5家！內行喊超賺　真相曝光

男生普遍不愛甜食？　網揭1原因：不值得

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

剛領完年終「一堆家電突壞掉」　神巧合爆共鳴：每年都這樣

防割喉案重演！　北市教育局擬在中小學設置「班班求救鈴」　

日本賑災專戶1天暴增1億　全台5天捐逾2億元

呱吉不忍了！《夜夜秀》髒話開噴黃國昌　總統、政黨票全表態

大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲　攜手稻草人舞團演出

家附近「1間彩券行」暴增變5家！內行喊超賺　真相曝光

男生普遍不愛甜食？　網揭1原因：不值得

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

租屋妹月薪26K「變成泡麵人」　沒錢搭車回家！全場見開銷傻了

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

台美混血賀博入選美國麥當勞明星賽　台籃歷史第一人！

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

格林自信不會再有「滑稽動作」　曝禁賽前10天完全沒碰籃球

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

「台北華爾街」店王出爐　屈臣氏每坪254萬換房東

汐止新去處！「下寮溪防汛道路」更新　順遊百年隧道、星際遊戲場

「從沒想過養雞」夫妻收編自來帥公雞　意外譜暖心愛情故事

摩洛哥「百年咖啡」登台了！爽喝逾200款咖啡　還有台灣限定可頌

生活熱門新聞

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

不是通知單！返鄉投票「這張」最重要

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

台灣人超愛說2個字　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

低溫下修！　今挑戰「寒流」入夜恐跌破8℃

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

年菜最不想看到什麼　全場點名2道菜

今挑戰「強烈冷氣團」午後急降溫　連2天探8℃↓

過年後「安靜離職」　5星座上榜

更多熱門

相關新聞

訂不到機票回金門！她嘆「無法返鄉投票」

訂不到機票回金門！她嘆「無法返鄉投票」

這禮拜六（1月13日）將舉行總統及立法委員選舉，不過就有網友無奈表示，她的戶籍地在金門，沒船、沒飛機可以回家，所以恐怕難以返鄉投票。貼文曝光後，也掀起網友討論。

買2張頭等艙想坐3人　乘客大鬧航班延誤

買2張頭等艙想坐3人　乘客大鬧航班延誤

羽田機場跑道關閉　華航2航班延誤

羽田機場跑道關閉　華航2航班延誤

同事連假出國　他喊「玩3天浪費機票」

同事連假出國　他喊「玩3天浪費機票」

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

關鍵字：

虎航機票日韓

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面