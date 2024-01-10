飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

▲台灣虎航即將開始2024年夏季班表第二波銷售。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航即將開始2024年夏季班表第二波銷售，銷售時間為明（11）日10:00至1/12晚上23:59，促銷航線包括高雄－首爾金浦1299元、高雄－沖繩1599元、台北－大阪1799元等（以上票價均為單程未稅）。

虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速。

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虎航本次促銷航線包括高雄-首爾金浦單程未稅1,299元起；高雄-沖繩那霸單程未稅1,599元起；桃園-大阪關西單程未稅1,799元起；桃園-佐賀單程未稅1,899元起；桃園-花卷/仙台/新潟單程未稅2,099元起；桃園-旭川/函館單程未稅2,599元起。

▼台灣虎航日本航線有優惠。（圖／虎航）

另機票達人蓋瑞哥通報，星宇航空聯名卡推出促銷折扣，只要輸入優惠碼就可享優惠，美國線輸入「JXESCNYUSA」折3000 元；澳門、菲律賓線輸入「JXESCNYMP」折500 元；日本、泰國、越南、新加坡、吉隆坡線輸入「JXESCNY」折1500 元。

各航點折扣後的價格分別為桃園出發舊金山26149元、洛杉磯27701元、澳門5660元、宿霧6223元、札幌17700元、涵館18109元、東京13277元、名古屋12928元、大阪13343元、福岡10948元、熊本9045元、沖繩9109元、河內6994元、峴港8391元、胡志明市7324元、曼谷7932元、清邁10775元、新加坡8648元、吉隆坡8628元；台中出發澳門5854元。

星宇航空聯名卡促銷折扣時間至2/16，適用航班為4/1至12/31。蓋瑞哥提醒，這次促銷，必須在星宇官網輸入對應折扣碼，並使用聯名卡結帳購票，每人限購一張，不可替他人購買，但促銷期長，辦卡時間充裕。各航線的價格都不錯。部分航線促銷力度不大，但還是挺優惠，可以參考。