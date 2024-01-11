2024企業最愛大學生調查！成大再奪冠　技職霸榜超越私立普大

▲《Cheers》公布「2024年企業最愛大學生調查」排行榜，成功大學再次奪冠。（圖／翻攝國立成功大學臉書）

記者林育綾／綜合報導

企業最愛大學生排行，成大再度蟬聯冠軍！《Cheers》今（11）日公布「2024年企業最愛大學生調查」排行榜，前10名榜單已連續3年不變，僅排名略有變化；不過值得注意的是，在前30名當中，技職體系學校霸榜數占3分之1，已超越私立普大，比例創下近3年新高，且排名普遍有提升。

《Cheers》調查企業最愛大學生長達28年，記錄各大學在企業雇主心占率的消長變化，以歷年《天下雜誌》2000大企業人資主管為調查對象，提供各大學辦學參考。而今年成功大學再次奪冠，前10名已連續3年由相同成員入榜，在業界口碑穩定，但排名略有變化，依序為：成功大學、臺灣大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、臺灣科技大學、中山大學、中央大學、臺北科技大學、淡江大學。

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▼《Cheers》公布「2024年企業最愛大學生調查」排行榜。（圖／《Cheers》提供）※點圖放大

值得注意的是，綜觀前30名，技職體系學校即有10間入榜，占榜單3分之1，勝過私立普大數量（8間），比例創下近3年新高，且排名普遍皆有提升。其中以明新科技大學、文藻外語大學，成為最大黑馬，分別進步20名與13名，兩所大學都是半導體產業鎖定的重點學校。

▲細看5大產業最愛前5名，也有新面孔出現。（圖／《Cheers》提供）※點圖放大

但細看各大產業最愛前5名，也有新面孔出現！包含傳統上以人文社科著稱的政治大學，躍上高科技服務業最愛第3名；東吳大學則躋身金融業最愛前5，是各大產業榜單中唯一的私立大學。

而單獨觀察私立大學，淡江大學依然坐穩龍頭，前2～5名依序為輔仁大學、中原大學、逢甲大學、東吳大學。

在技職體系方面，公立技職由臺灣科技大學拿下冠軍，接續為臺北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學。私立技職則由龍華科技大學拔得頭籌，緊追在後為文藻外語大學、明新科技大學、南臺科技大學、朝陽科技大學。

▼企業最愛各類學校TOP 10。（圖／《Cheers》提供）※點圖放大

雖然大學是形塑人才的關鍵場域，不過若想單憑畢業證書保障前途，絕非上策。近半企業（48.4%）人資主管認為，「學歷保鮮期最多只有4年」。在評估求職者時，工作4年內學歷就不再具「加分」作用，顯示學歷雖非無用，但有一定保鮮期，人格特質、學習潛力都是跑贏職涯馬拉松的關鍵。

▼近半企業認為，學歷保鮮期最多4年。（圖／《Cheers》提供）※點圖放大

更進一步調查，企業建議大學生培養的能力以「解決問題」為首，而「溝通表達」、「團隊合作」的重要性也比去年再提升，「自我學習」也躍升前5。顯示在不確定性更高的商業環境之下，能與人協作、不斷精進自我的新鮮人，在企業也將有更多舞台。

▼企業建議大學生培養的能力。（圖／《Cheers》提供）