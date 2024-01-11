港股恆生指數陷「萬六保衛戰」　花旗：年底有望回升至19800點

▲香港經濟衰退，股市表現尤其明顯。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港恆生指數近年走勢低迷，去年11月底被台股超車，近期更陷入萬六保衛戰。花旗集團中國股票策略師劉顯達預估，美國下半年可能降息，在市場資金回流的影響下，香港恆生指數年底有望回升至19800點。

根據《香港電台》報導，劉顯達表示，港股每股盈利短期難以上調的情況，主要受到中國大陸政策著重長線發展，加上房地產市場調整，以及經濟重啟的復甦步伐不如預期影響。

劉顯達指出，去年中國大陸及香港股市資金流出，轉投印度及日本等地，在中美脫鉤的背景下，資金外流延續至今年，加上多地都進入大選年，可能會持續影響港股的表現，要等到大選結果出爐之後，港股資金外流的情況才有望改善。

劉顯達強調，雖然市場憧憬大陸降準，但股市對政策的期望已經不大，美國降息的空間還比大陸多，預計今年港股的表現會比大陸A股好，消費降級概念的企業表現也會較好。

渣打的報告則認為，若缺乏進一步的刺激政策，恆生指數今年可能在16000點至17500點之間波動；反之，若政策有驚喜，恆生指數則可能回升至18000點到20000點。

恆生指數近年走勢低迷，去年11月28日在17303點附近被台股加權指數超車，之後更一舉跌破萬七大關，陷入萬六保衛戰。截至1月11日中午12時，恆生指數為16339.83點，台股加權指數則為17562.71點，雙方差距已超過1000點。