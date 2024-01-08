港新股市場進「寒冬」IPO集資創10年新低　業界：無薪假裁員出現

▲香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港經濟發展低迷，股市方面新股市場吹淡風，去年首次公開發售（IPO）集資降至463億元，創近10多年新低。在此「寒冬」下，會計師行陷入緊縮，更傳出四大行之一德勤要個別員工放無薪假。

據香港《明報》報導，BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮表示，過去1年新股市場放慢許多，原因與高利率及中美角力有關，大大影響香港新股市場競爭力。

大華國際審計董事張志傑形容，新股招股面對寒冬屬全球情況，並非業界可以控制，這反映市場信心的問題；四大會計同業對行情表現敏感，尤其在客戶提出減價的情況下，陸續出現員工放無薪假，甚至要裁員。

張志傑觀察到，近年到北京證券交易所上市者增加，集資規模亦較之前大，亦有個案轉到那斯達克上市，因此香港市場面對競爭不小。

他接著指出，港交所試圖推動海外公司甚至大企業來香港上市成效不彰，反之新上市者又以大陸企業為主，難以吸引投資者。

至於新股市場能否好轉，陳錦榮認為，要取決於世界經濟能否好轉而定；若加息潮到頂回落，相信會是一劑強心針，加上改革GEM板的多項改變趨向正面等因素推動下，希望市場再見反彈。