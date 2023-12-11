陸「國貨一哥」股價年內跌近70%　斥88億買香港大樓展現信心

▲大陸本土運動品牌李寧。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國產體育服裝品牌「李寧」有大動作，將以22億港元（約新台幣88億元）從恆基兆業購買物業，物業的一部分用作集團於香港的總部。值得關注的是，香港樓市今年下半年以來不斷下跌，迄今樓價跌3.6%，創逾6年半新低。

據《每日經濟新聞》報導，「李寧」曾有大陸「國貨一哥」稱號，其10日在港交所公告，將以22.08億港元從恆基兆業購買物業；完成後，公司將擁有目標公司全部已發行股本之權益，而目標公司將成為公司之間接全資附屬公司，因此，目標公司之財務業績將會於集團之財務報表中綜合入賬。

公告稱，該物業為一整幢樓宇，總佔地面積約9600平方尺及其總建築面積約14萬4000平方尺，包含22層商業/辦公空間及2層零售區域。

李寧表示，集團在香港的業務具有龐大發展潛力，且拓展香港業務運營將有助拓展國際業務，因而具有重要策略意義；此番購買物業用作集團的香港總部，展現信心充足，並標誌著其落實執行加強國際業務發展計劃。

不過，在二級市場層面，李寧的股價變現並不盡如人意。截至最新收盤，李寧股價報21.35港元，年內累計跌幅達68%，總市值縮水至560.6億港元，僅為安踏總市值的25%。