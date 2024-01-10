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屢創佳績！新北水利局勇奪最高榮譽公共工程金質獎

▲新北水利局勇奪最高榮譽公共工程金質獎。（圖／新北市水利局提供）

▲新北屢獲佳績碧潭堰營造工程。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局辦理「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」及「八里左岸漫步廣場新建工程」獲得評審委員青睞，雙雙獲得工程界最高榮譽獎項-行政院公共工程委員會「第23屆公共工程金質獎」佳作榮耀。水利局於今（10日）在市政會議中將獎項獻給市府，強調將秉持「六水」治理理念，繼續為新北市民服務。

水利局長宋德仁指出，本次獲獎的「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」打通中斷近半世紀的生態走廊，於設計階段即考量生態需求為碧潭堰工程之重要目標，並委由清華大學曾晴賢教授設計魚道，整合洄游型、攀爬性及底棲性魚類習性，透過分析水流與魚類游泳模式，設置長達132公尺、寬2公尺之新店溪最大魚道，並設有AI智慧魚類種類辨識，有助於未來生態教育的推動。此外，新堰體以複合堰型式設計可增加上游碧潭水域50公分水深，擴大休憩水域面積至14公頃，有排洪需求時，放倒倒伏閘門後可降低新店溪碧潭段溢堤風險。

▲新北水利局勇奪最高榮譽公共工程金質獎。（圖／新北市水利局提供）

▲公共工程獲肯定，勇奪第23屆公共工程金質獎佳作10日市政會議獻獎，副市長劉和然（右3）與水利局局長宋德仁（左2）、高灘處長張修銘（左1）、科長陳樺蓁（左3）、專委黃茂松（右2）、正工程司吳佳峻合影。

高灘地工程管理處長張修銘表示，「八里左岸漫步廣場新建工程」是2023年4月10日開放的八里左岸新地標，佔地近2.2公頃，透過既有的丘、谷、林、碉堡、海潮等元素結合「坌嶺吐霧」、「觀音水月」的地理典故來想設計主題，打造10處特色亮點，包含可與貓頭鷹石雕互動的眺景高台、軍事碉堡改建的迷你戰訓遊戲場、花崗石排列的曲線型踏水足道，及廣受歡迎的網紅鞦韆等休憩設施，非常適合來一趟漫步之旅，開放以來遊客不斷，也豐富了從八里渡船頭到十三行文化公園這個八里水岸遊憩帶的觀光旅遊厚度。

新北水利局連續3年獲公共工程金質獎肯定後，今年再獲此殊榮，感謝評審委員給予肯定，未來仍持續以人性化的設計原則，尊重自然的設計理念及優質施工品質，提升市民安全、發展遊憩與生態等更多方面之環境營造，努力為新北市民營造安居樂水之生活環境。

▲新北水利局勇奪最高榮譽公共工程金質獎。（圖／新北市水利局提供）

▲充滿科學基礎及生態分析的新店溪最大魚道。

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