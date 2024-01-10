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新北奪建築園冶獎4獎項　災害復建結合生態景觀受肯定

▲新北奪建築園冶獎4獎項 災害復建結合生態景觀。（圖／新北市農業局提供）

▲魚菜共生示範區達成安全與生態兼顧。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於2023年首次參加建築園冶獎即獲得4獎項，在「社區景觀營造類」中，農業局以「忠寮社區魚菜共生景觀工程」獲得肯定，為北臺灣唯一以災害修復結合生態景觀營造的獲獎工程，今（10日）於市政會議獻獎，副市長劉和然於現場鼓勵同仁在災害修復維持市民居住安全時，也要兼顧生態永續及環境美觀，打造農業健康市。

建築園冶獎自1995年開始舉辦，從一開始1個縣市發展迄今已拓展至17個縣市，已辦理29屆，針對公私領域特色綠美化建築評選，不只重視建築創新，也強調社區生活環境營造，是目前建築界規模最大並最具指標性的獎項。

▲新北奪建築園冶獎4獎項 災害復建結合生態景觀。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局以「忠寮社區魚菜共生景觀工程」獲得建築園冶獎肯定，10日於市政會議獻獎。

2023年新北市首次參賽，在「社區景觀營造類」獲獎工程中，新北市農業局「忠寮社區魚菜共生景觀工程」以災害修復結合生態景觀，打造出魚菜共生示範區，同時強化二級保育鳥類循環生態系統，亦規畫周邊導覽路線，將忠寮社區長年推動生態永續精神融入工程，營造親近自然安全舒適的休閒遊憩場所，深受評審委員的肯定。

新北市淡水忠寮社區長期參與農村再生，從減少農藥使用、公民電廠到魚菜共生循環系統，持續推動社區生態永續，2022年8月社區遇大雨導致上邊坡土石崩落阻塞溝渠，再加上道路排水設施不足，以致溝渠淤積，農業局立即進場辦理修復工程，將「淨化水質」、「穩定邊坡」及「環境景觀營造」作為工程主要項目。

▲新北奪建築園冶獎4獎項 災害復建結合生態景觀。（圖／新北市農業局提供）

▲忠寮社區魚菜共生景觀工程係屬環境教育場域，環境營造後吸引民眾帶小朋友前往參觀及體驗。

在施工規劃階段，市府便邀集忠寮社區總幹事及社區交流協會參與規劃，考量社區長年推動環境永續發展，因此以環境友善方式進行工程，部分工項採就地取材以人工堆疊砌石，每一顆砌石皆以5至7顆石頭圍繞來穩固結構，天然石塊直接堆砌嵌合，不使用石灰水泥等固結劑，同時於塊石間縫隙種植多樣化植物，加速環境復育及供應生物充足食物來源。

工程藉由修築兩側邊坡，改善原有通水斷面及池內污濁水質，保育水池內原有生態並修築S型導覽步道，將忠寮社區周邊景點串聯，讓遊客有舒適的參訪動線，更可近距離觀察魚菜共生循環原理；而魚菜共生示範區內排放之魚肥水，經沈澱、曝氣及淨化等去除水中汙染物質後，再引流生態池中，可提供池內生物優質水源，健全二級保育鳥類循環生態系統，目前可在此看見許多鳥類在此棲息，如：紅尾伯勞、台灣竹雞、五色鳥及小彎嘴等。

▲新北奪建築園冶獎4獎項 災害復建結合生態景觀。（圖／新北市農業局提供）

▲串連社區魚菜共生示範區，將池內的水質淨化循環再利用。

淡水忠寮社區總幹事李鎮榮表示，在工程完成後，不僅改善了社區的景觀，還有助於發展生態觀光，民眾到社區除了可參觀魚菜共生示範區、生態公園等景點外，也能體驗農事與農村風味餐，民眾在來訪的過程中，處處感到驚訝與神奇，學習了很多自然生態的知識並體驗了一日農夫後開始對務農產生興趣。

副市長劉和然表示，新北市以工程、生態環境及景觀營造為並重目標，以環境安全為前提減少水泥使用，減少碳排放，並考量生物棲息特性，達到安全與生態兼顧之目的，未來市政府團隊將繼續努力為市民打造宜居樂業的城市。

農業局長李玟表示，進行災害復健工程時秉持永續、友善環境的理念，於工程前評估工程擾動對生態的影響，工程中以「迴避、縮小、減輕及補償」生態工法原則減輕環境衝擊，攜手農再社區發展生態教育，倡導環境保育重要性。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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