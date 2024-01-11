補校安漏洞　教團籲立即盤點校園「曝險少年」轉中介教育

▲國教盟等教育與家長團體呼籲，立即盤點評估校園曝險少年個案。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北一名國三生砍殺同學致死，曝險少年（有觸犯刑罰法律之虞者）的中介教育引發討論。國教行動聯盟與全國家長會長聯盟今（11日）召開記者會，要求政府立即盤點目前校園中列為保護管束、曝險少年與嚴重行為偏差個案，評估是否適合留在校園，或是轉介其他中介教育機構。

國教盟理事長王瀚陽表示，新北國三生割頸案事發至今進入第17天，除了教育部已召開校安會議外，但司法部門、矯正單位仍未提出相關作為，呼籲政府針對非行少年（12歲以上未滿18歲觸犯刑罰法律或有觸犯刑罰法律之虞的少年）的處遇輔導、中介教育、預防輔導等提出精進作為，避免少年殺人事件再發生。

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王瀚陽指出，相關教育、司法矯正單位應立即盤點校園內曝險少年個案，尤其剛從少觀所、保護管束出來者，落實個案評估，是否轉介至適當的中介教育單位。此外，各縣市學生輔導諮商中心開案量偏低，導致需要處遇性輔導的少年，轉介至其他中介教育機構的成效不彰。

財團法人向陽公益基金會執行長廖尉均則指出，沒有「問題青少年」，只有「青少年問題」，認為應從法治教育、強化家庭教育解決少年犯罪問題。此外，少年因有減刑保護，已成為黑道幫派的提款機，呼籲政府徹底掃黑，解決幫派進入校園問題。

國教盟等團體指出，除了立即盤點評估校園內曝險少年的中介教育、強化各縣市輔諮中心開案量外，另可強化家庭教育中心個案輔導功能；就中長期來說，盤點適合的中途學校列入中介教育資源、增加校園專輔人員編制。