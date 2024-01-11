柯文哲拋新生兒開帳戶政府存100萬　社福政策全國應統一

▲民眾黨總統候選人柯文哲與黨籍立委候選人邱臣遠11日上午於中和地區展開大車掃。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲10日深夜在YouTube直播與觀眾大聊選舉心得，過了12點還有3萬人在線。在線上call in環節，柯拋出育兒政策構想，未來擬推出新生兒電子帳戶匯入100萬，限定使用項目、每年使用額度，也就是0到6歲國家養，可供父母支付托嬰、托幼、幼稚園等費用，引發各界討論。

柯文哲11日赴中和車掃前受訪說，那個是以前討論過，這是以前台灣很大問題，「我們社福制度每個縣市都不一樣，所以老實講，這也很奇怪，小孩子就小孩子，難道他出生在台東跟他出生在台北，社福就不一樣？」

柯文哲認為，終究要有一次整合，否則會陷入讓每個縣市財政混亂，為什麼？就是因為沒有統一標準，大家一直加碼一直加碼，可是一段時間後，有的縣市會說隔壁縣市福利比較多，就把社福也被拉上來，整個財政就亂掉，「其實關於台灣的社福政策應該是要每個縣市統一」。

柯文哲指出，隨便講一個重陽敬老金，每個縣市發的錢都不一樣，這太奇怪，「難道你過了65歲在不同縣市領的錢就不一樣，不覺得很奇怪嗎？」

回到新生兒補助100萬議題，柯文哲說，當時有這想法，算一算其實現在每個小孩子出生到6歲，國家總共補助經費每個縣市大概在60到70萬之間。他強調，他很尊重市場規則，只是一個想法而已，「我是主張這樣幹，但政治的核心是執行力，不是隨便講一講，要精確計算。這如果我們有執政才會精確去講這怎麼做，現在只是有討論過」。