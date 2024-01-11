科技器材全程監控護送選票　屏東地檢署檢視安全戒護狀況

▲屏東地檢署郭書鳴主任檢察官檢視投開票所狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



第16屆總統副總統及第11屆立委選舉將於1月13日進行投開票作業，各地區選票已陸續送達指定處所存放，屏東地檢署郭書鳴主任檢察官為確保選票存放萬無一失，親自南下前往枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉鄉公所，視察選票的存放處所安全戒護狀況，除感謝員警戒護選票辛勞外，並利用視察機會拜訪各地方領袖（鄉長、代表會主席），再次宣達檢警查賄決心。

總統、立委及政黨等選票由指定印刷廠印製完成後，枋寮警分局為確保運送過程中萬無一失，除指派多名警力戒護外，特別動用科技器材(GPS及遠端監控)全程監控護送選票至轄區各鄉公所存放，以確保選票在運送的過程中不受任何干擾。

屏東地檢署郭書鳴主任檢察官也特別南下，由枋寮分局偵查隊長帶領前往轄區各選票存放處所視察選票清點及安全戒護狀況，視察枋山鄉公所時適逢選務人員正在清點選票，郭主任除慰問選務人員及戒護員警辛勞外並表示每張選票務必清點清楚，絕不容有任何疏失，且清點過程必須全程攝影存證，將有助於建立資訊透明，更是確保選舉順利進行的重要保障，並在選前最後時刻，再度拜訪各地鄉長及代表會主席，再次宣達檢警查賄決心，淨化選風。

枋寮警分局分局長林俊雄表示，針對轄區選票存放安全戒護以及投票日當天投、開票順利，警方已完成各投、開票所任務編排，並將依選罷法規定嚴厲執法，籲請鄉親遵守選罷法規定選賢與能，嚴防賄選、暴力等違法情事，以營造優質公平的選舉風氣。