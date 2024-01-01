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元旦連假悲劇！墾丁亂鬥競逐自撞「害友慘死」　賓士駕駛10萬交保

▲賓士自小客撞壞水公司排氣閥釀一死 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲賓士自小客撞壞水公司排氣閥釀一死，檢方訊後諭令駕駛10萬元交保。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春墾丁街頭昨(12月31日)傳出兩派人馬鬥毆，釀成街頭競逐、進而造成車禍事故，導致賓士小客車內一名乘客死亡。屏東地檢署檢察官驗屍後，訊問涉嫌酒駕(酒測值0.49mg/L)的徐姓駕駛，以涉嫌過失致死罪嫌諭令10萬元交保，而其他案情尚在釐清中。

警方調查，這起鬥毆案發生在31凌晨，當時互不相識的兩派人馬趁著元旦連假南下到墾丁出遊，其中一方侯姓男子因嗆了對方楊姓男子一句「看三小」進而點燃戰火，雙方共15人直接在墾丁大街持西瓜刀及棍棒上演全武行鬥毆，還有人被打到頭破血流、當場掛彩。

在互毆後，徐男開著賓士轎車載著友人與另名17歲少年騎士展開街頭競逐，不料雙方於南灣路段雙雙失控，賓士車撞斷消防栓、而機車騎士則是自撞護欄受傷。救護人員到場後，發現賓士車內、副駕駛座上的一名男性乘客重傷，送醫搶救後仍宣告不治。

警方追查，賓士駕駛徐男涉嫌酒駕，酒測值達0.49mg/L，明顯超標；而機車騎士則是未成年無照駕駛，雙雙依法開罰。案發後檢察官火速相驗死者遺體，並指揮恆春分局調取相關監視器影像釐清事證經檢察官複訊徐姓嫌疑人後，以新台幣10萬元交保候傳，並已掌握相關涉案人身份，將儘速查緝到案。屏檢強調，該署對於暴力滋事案件零容忍，將由專案小組積極偵辦，維護社會治安與民眾安全。

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