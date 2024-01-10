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民進黨若勝選北京怎反應？　中聯部長：對台立場沒有變化

▲▼ 劉建超,劉建超出席中美1.5軌對話框架下專題座談。（圖／視覺中國）

▲劉建超出席中美1.5軌對話框架下專題座談。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大選前兩岸議題受熱議，正在美國訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超9日被問到，「如果民進黨在即將到來的台灣大選中獲勝，北京將作何反應？」劉建超一言以蔽之，「在這個特定時刻，我想說的是，中方在台灣問題上的立場是明確的、堅定的、沒有變化的。」

台灣2024大選前，劉建超本週率團訪美，他在華盛頓期間，將會見美方高層官員，涉及議題包括中美關係、朝鮮半島問題、台海局勢等。

據香港《中評社》報導，劉建超9日上午應邀在美國知名智庫外交關係委員會（CFR）發表演講，並在CFR會長、前美國貿易代表弗羅曼的主持下，回應了美方人士關心的十幾個問題。

報導指出，在中國共產黨在美國被「妖魔化」的環境下，這樣的交流活動至少是近年來絕無僅有的。

期間，劉建超被問到，如果民進黨在即將到來的台灣大選中獲勝，北京將作何反應？」他則簡單回應稱，「在這個特定時刻，我想說的是，中方在台灣問題上的立場是明確的、堅定的、沒有變化的。」

▲▼ 劉建超,劉建超出席中美1.5軌對話框架下專題座談。（圖／視覺中國）

▲ 劉建超與美方交流。（圖／視覺中國）

針對台海議題，劉建超還強調，美中應妥善管理岐見，台灣是中方核心利益中的核心，是不可踰越的紅線，「我們嚴肅看待美國不支持台獨的立場，希望美方恪守承諾。」

在被問及備受爭議的「戰狼外交」時，劉建超回應，「不太相信有任何形式的戰狼外交」，也就不存在重返戰狼外交的問題。

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