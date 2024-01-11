　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

宣誓查賄決心　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

▲屏東地檢署屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉倒數計時，面對激烈的選情，屏東地檢署動員深入潮州、萬巒、萬丹、新園與東港等五鄉鎮，在人潮聚集的市場、宗教信仰中心、火車站及市區重要商業所在地，全力反賄選宣導，呼籲民眾「不買票，不賣票，要檢舉」之正確觀念。由於該署大動作深入民眾聚集地，吸引民眾關注。

▲屏東地檢署屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東地檢署強力查察賄選，除指派檢察官進駐恆春辦公室，立即掌握選舉情資外，陳盈錦檢察長也多次深入屏南，與警察機關密集交換選情狀況，指導查察賄選相關技巧。

10日再規劃大規模前進民眾聚集之地，表達地檢署查察賄選之決心及籲請民眾勇敢對於賄選提出檢舉。並先到萬丹鄉菜市場，逐一拜訪店家及採購的民眾，發送檢舉賄選文宣。

接著再至新園鄉大廟，掃街式的向村民與店家宣導。並至東港東琉線渡輪碼頭向往來小琉球遊客及輪船公司與接送旅客的旅行社及旅宿業者宣導。結合東港區漁會進入華僑市場逐一向店家及遊客宣導。至東隆宮拜會管委會，及向東隆宮周圍店家宣導。會同潮州分局共同前往火車站及太平洋百貨公司驛站向出入車站旅客宣導，前往潮州圓環餐飲重地向店家及遊客宣導。至萬巒豬腳街向所有店家及購買特產的民眾宣導。

該署對於1月13日第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，再一次動員本署反賄選人力，深入市場、車站、宗教信仰中心，面對激烈選情，全面發送反賄選宣導文宣，傳達地檢署積極查察賄選，也呼籲屏東鄉親，知道有賄選情資，立即撥打檢舉賄選專線「0800-024-099」撥通後再按4。一起檢舉賄選護民主，撥打檢舉賄選專線賺獎金。

ET快訊
三重警相驗...母見遺體泣不成聲　父哀傷拍頭心碎
抽中拚賺5.5萬！　3檔抽籤股明起跑
快訊／AOA酉奈宣布結婚！對象是TWICE、ITZY作曲家
快訊／外媒問兩岸關係　侯友宜：我任內不觸及統一問題
全台凍番薯！　明晨再探底
色軍人闖廁所性侵！正妹穿褲一半遭壓制
離譜畫面曝！新北賓士飆速撞噴2機車　再騎上轎車
封面女郎當街友8年！　1整年沒洗澡防性侵...近況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

持續14年的愛心　科技公司響應台灣世界展望會「紅包傳愛」助學紅包

花蓮婆婆媽媽「萬歲助選團」　自主上街幫藍營拉票

觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會　捐贈救災器材

科技器材全程監控護送選票　屏東地檢署檢視安全戒護狀況

東港警深入校園反詐+反毒宣導　未成年做車手…父母要賠！

宣誓查賄決心　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工　全線道路開放通行

婦聯會桃園市分會主委張琦雅　頒發43名學生就學補助金

桃園區里建設暨反賄宣講　逾3百名里長到場支持

老人家愛飯麵「吃粗飽」　營養師急喊：快戒掉

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

持續14年的愛心　科技公司響應台灣世界展望會「紅包傳愛」助學紅包

花蓮婆婆媽媽「萬歲助選團」　自主上街幫藍營拉票

觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會　捐贈救災器材

科技器材全程監控護送選票　屏東地檢署檢視安全戒護狀況

東港警深入校園反詐+反毒宣導　未成年做車手…父母要賠！

宣誓查賄決心　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工　全線道路開放通行

婦聯會桃園市分會主委張琦雅　頒發43名學生就學補助金

桃園區里建設暨反賄宣講　逾3百名里長到場支持

老人家愛飯麵「吃粗飽」　營養師急喊：快戒掉

外媒問對兩岸關係願景？　侯友宜：我跟著台灣主流民意方向走

孫儷41歲「無修圖真實狀態」登熱搜！　對比照掀陸網兩派說法

橋科熱銷冠軍達麗建設　「後壁田段二期」正式開工再創巔峰

張競／沒人懷疑總統府涉入警報　而是國安高層攪和！

熱可可尬整支哈根達斯草莓雪糕！　超商最新「3款草莓飲品」開喝了

徐耀昌喊話郭台銘「別再為黨流淚」　柯文哲：不喜歡情緒勒索別人

輝達連漲3日！黃仁勳身價1.5兆　全球富豪排名衝至24

交往大方送電器「分手全討回」！她怒噴：沒品男...2派人戰翻

友達首度CES設攤秀車用技術　透明Micro LED顯示超吸睛

妹轉行工程師年薪百萬　「月薪是他的3倍」羨煞！網一算：是你太慘

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

地方熱門新聞

老人家愛飯麵「吃粗飽」　營養師急喊：快戒掉

賴清德、黃國書合體輔選江肇國車隊掃街

綠營立委莊競程辦選前之夜　知名醫師都來了

為林沛祥拉抬聲勢　青年自發基隆街頭開講

蘆竹中正北路綠捷高架橋完工　全線開放通行

婦聯會桃園市分會　頒發43名學生就學補助金

桃園區里建設暨反賄宣講　逾3百里長到場

李㼈腿傷助陣　陪賴坤成邁向最後一哩路

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

台南衛生局長新任局長李翠鳳就職

宣誓查賄　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

枋寮警動用科技器材監控護送選票

台南安平觀音亭關懷獨老歲末寒冬送暖

東港警深入校園反詐+反毒宣導

更多熱門

相關新聞

屏二選區立委選戰激烈　檢察長:加強查緝現金買票力道

屏二選區立委選戰激烈　檢察長:加強查緝現金買票力道

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日僅剩9天，屏東地檢檢察長陳盈錦率主任檢察官郭書鳴，於昨(4)日下午前往枋寮分局舉行選舉查察工作會議並指導查賄制暴之技巧及慰勉同仁之辛勞，責期加強查緝現金買票力道，全力杜絕賄選發生。

聯手更保歲末關懷弱勢　桃檢：賄選零容忍

聯手更保歲末關懷弱勢　桃檢：賄選零容忍

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

墾丁亂鬥競逐自撞「害友慘死」　賓士男10萬交保

墾丁亂鬥競逐自撞「害友慘死」　賓士男10萬交保

屏檢+恆春警參訪中山科學院　加強選前境外勢力宣導

屏檢+恆春警參訪中山科學院　加強選前境外勢力宣導

關鍵字：

屏東地檢署反賄選檢察長陳盈錦

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

三高女「1習慣」癱瘓了！醫：才一年多…全身器官壞光　

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面