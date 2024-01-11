宣誓查賄決心　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

▲屏東地檢署屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉倒數計時，面對激烈的選情，屏東地檢署動員深入潮州、萬巒、萬丹、新園與東港等五鄉鎮，在人潮聚集的市場、宗教信仰中心、火車站及市區重要商業所在地，全力反賄選宣導，呼籲民眾「不買票，不賣票，要檢舉」之正確觀念。由於該署大動作深入民眾聚集地，吸引民眾關注。

屏東地檢署強力查察賄選，除指派檢察官進駐恆春辦公室，立即掌握選舉情資外，陳盈錦檢察長也多次深入屏南，與警察機關密集交換選情狀況，指導查察賄選相關技巧。

10日再規劃大規模前進民眾聚集之地，表達地檢署查察賄選之決心及籲請民眾勇敢對於賄選提出檢舉。並先到萬丹鄉菜市場，逐一拜訪店家及採購的民眾，發送檢舉賄選文宣。

接著再至新園鄉大廟，掃街式的向村民與店家宣導。並至東港東琉線渡輪碼頭向往來小琉球遊客及輪船公司與接送旅客的旅行社及旅宿業者宣導。結合東港區漁會進入華僑市場逐一向店家及遊客宣導。至東隆宮拜會管委會，及向東隆宮周圍店家宣導。會同潮州分局共同前往火車站及太平洋百貨公司驛站向出入車站旅客宣導，前往潮州圓環餐飲重地向店家及遊客宣導。至萬巒豬腳街向所有店家及購買特產的民眾宣導。

該署對於1月13日第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，再一次動員本署反賄選人力，深入市場、車站、宗教信仰中心，面對激烈選情，全面發送反賄選宣導文宣，傳達地檢署積極查察賄選，也呼籲屏東鄉親，知道有賄選情資，立即撥打檢舉賄選專線「0800-024-099」撥通後再按4。一起檢舉賄選護民主，撥打檢舉賄選專線賺獎金。