樹下接電話慘「被雷劈」影片曝！　阿根廷男冒火倒地奇蹟倖存

Joven argentino es golpeado por un rayo y despierta en el hospital sin recordar nada de lo que pasó.



Gabriel Jonathan Berón, quien recientemente salió de terapia intensiva, asegura tener el 70 % del cuerpo quemado tras la descarga eléctrica. pic.twitter.com/ukFKT8SFIQ — aapayés (@aapayes) January 9, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

阿根廷聖路易斯20歲男子貝隆（Gabriel Jonathan Berón），日前凌晨和朋友在下雨天裡於樹下閒聊，突然一道落雷擊中他，瞬間閃出巨大火光，朋友們被嚇得瘋狂逃竄，以為貝隆被當場劈死了；然而他奇蹟似地活了下來，也在近日離開加護病房進行康復療養，預計需要再6個月的時間就能恢復。

▲▼阿根廷男貝隆被雷劈奇蹟逃死。（圖／翻攝X）



現場監視錄影器畫面可見，當時包括貝隆在內，共有5個人在雨天裡於樹下聊天，突然一道落雷將貝隆劈倒，朋友嚇得趕緊狂奔。

貝隆形容當時「沒有任何感覺，好像有人突然關燈，然後我就在醫院醒來了。我不記得發生過什麼事。」

貝隆全身僅20％燒傷，主要集中在雙臂和胸部。他說當時有朋友打電話給他，他接起電話就站在樹下2秒鐘而已，一道閃電就劈在他的頭上。他於本月8日離開了加護病房，他說自己很幸運，閃電擊中了他的胸部，但他還活著。