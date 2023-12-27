　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裁掉5000多名公務員　阿根廷新任總統改革不手軟

▲▼阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲米雷伊因在電視上以滿口髒話痛罵他口中的政治階層聲名大噪，贏得阿根廷選民支持，進而成為總統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）執政團隊今天表示，前朝政府於本年度聘用的5000多名員工，米雷伊政府將不予續聘。

美聯社報導，右翼自由派的米雷伊這個月10日上任後，為了扭轉阿根廷經濟困境，宣布了一套大規模撙節和貨幣貶值計畫，不再與前朝政府於本年度聘用的5000多名員工續約也是其中一環。

有關當局表示，米雷伊政府並將審查2023年之前獲聘的其他政府員工聘書。以2023年作為分界線，似是把矛頭鎖定歷年總統在任期最後1年虛報薪資單的做法。

阿根廷通貨膨脹率年底時預計將來到200%，在此情況下，米雷伊已承諾將刪減政府經濟法規和公務員人數，並允許國營產業私有化，藉此提升出口和投資。

不再與部分公務員續約的消息已經掀起抗議聲浪，但米雷伊矢言會堅持不懈執行下去。他說：「目標是開始走上重建國家的道路，把自由自治歸還給個人，並改革各項阻礙、拖累、停止經濟成長的法規。」

先前宣布的約300項變革，將標記許多政府企業私有化，並將放鬆對承租戶、員工和購物者的保護措施。

這些措施包括國家貨幣披索貶值50%，削減能源和運輸補助，以及關閉某些政府部門。阿根廷當前通膨飆升，貧困情況持續惡化。

53歲、經濟學家出身的米雷伊，因在電視上以滿口髒話痛罵他口中的政治階層而聲名大噪，贏得對經濟危機感到失望的阿根廷選民支持，進而成為總統。

ET快訊
松本人志被爆6P極樂趴！　脫光強吻女性逼口交
快訊／國三生遭刺10刀！頸動脈、胸部、腎臟都有刀傷
管不了學生帶違禁品　教團：教師形同被廢武功
陸男大生持彈簧刀殺紅眼！人妻被捅8刀亡　法院：死刑
被轟害死李善均！　韓警首發聲：很遺憾
北市知名餐廳大亂鬥！2醉男大戰3留學生　互毆砸椅子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

朋友詐騙台人500萬！星男自願當「人頭帳戶」洗錢　被判刑19個月

裁掉5000多名公務員　阿根廷新任總統改革不手軟

老公激戰15歲姪女！　人妻暴怒「砍下陰莖」沖馬桶

弟弟猝死　長男「阻止弟媳爭遺產」！婆婆狠心立遺囑：買房給過錢

狂捅許佳玲8刀致死！44歲男粉被控謀殺　罪成可處絞刑或40年監禁

錢包遺失65年！電影院翻出「時間膠囊」　女兒：好像媽媽回來了

研究：酒精濫用、孤獨增加早發性失智症風險

奈及利亞中部「暴民屠村」增至140死！　倖存者：人都不見了

家人聖誕節到親戚家度假　打開冰箱發現「塞著一具女屍」報案

福島核廢水今年產生量「比去年減少20%」　日本估15至19年排放完畢

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

朋友詐騙台人500萬！星男自願當「人頭帳戶」洗錢　被判刑19個月

裁掉5000多名公務員　阿根廷新任總統改革不手軟

老公激戰15歲姪女！　人妻暴怒「砍下陰莖」沖馬桶

弟弟猝死　長男「阻止弟媳爭遺產」！婆婆狠心立遺囑：買房給過錢

狂捅許佳玲8刀致死！44歲男粉被控謀殺　罪成可處絞刑或40年監禁

錢包遺失65年！電影院翻出「時間膠囊」　女兒：好像媽媽回來了

研究：酒精濫用、孤獨增加早發性失智症風險

奈及利亞中部「暴民屠村」增至140死！　倖存者：人都不見了

家人聖誕節到親戚家度假　打開冰箱發現「塞著一具女屍」報案

福島核廢水今年產生量「比去年減少20%」　日本估15至19年排放完畢

恐怖鄰居從2樓丟電風扇！網PO文求助：每天活在威脅陰影下

朋友詐騙台人500萬！星男自願當「人頭帳戶」洗錢　被判刑19個月

李善均生前是「演藝圈模範夫妻」　田慧振相愛20年：像朋友一樣

快訊／冷氣機詭異自燃釀火警！　高雄「無人居住」民宅3樓竄黑煙　　

高雄2知名百貨「10天9起墜樓」　他亂打1999謊報竟免罰...原因曝

松本人志爆極樂趴性侵醜聞！　脫光強吻女性逼口交「幫我生小孩」

《菸防法》稽查逾1.9萬件「累計裁罰2539萬」　電子煙違規最多！

「帶3歲感冒兒住飯店」挨罵！ 歐陽靖急刪文：對不起，我錯了

李善均演活《我的大叔》！戳心8台詞：謝謝你聽盡我不堪的人生，還站在我這

老牌高股息0056創新高　成份股AI PC宏碁、華碩飆升

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

國際熱門新聞

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

日快遞員要男童「叫媽媽來」理由超暖心

辣媽遭老公開槍爆頭亡　8歲女兒全程目睹

澳名廚「酪梨吐司教父」逝世　享年54歲　

美支持Apple Watch侵權裁定　

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

日男「KTV殺1女」住處浴缸還藏1女屍

CIA中國情報網遭剿10年難重建　美前高官連說3次「可怕」

降息希望更濃　美股走高近160點

他趁病妻癌末「劈腿女員工」　小三狠嗆正宮

搭機「訂位2技巧」降低染病風險

電車癡漢出沒！東京女性逾4成曾遭狼爪騷擾

更多熱門

相關新聞

暴風吹！　波音737客機「旋轉撞壞機翼」影片曝

暴風吹！　波音737客機「旋轉撞壞機翼」影片曝

阿根廷日前遭強烈暴風雨侵襲，首都布宜諾斯艾利斯受影響大，造成至少15人罹難，逾40萬戶無電可用，就連停機坪的波音737客機也被強風颳得轉向，機翼猛撞登機梯，造成飛機受損。

時速破百公里影片曝！　暴風襲阿根廷釀15死

時速破百公里影片曝！　暴風襲阿根廷釀15死

阿根廷體育館屋頂塌陷　13人喪命

阿根廷體育館屋頂塌陷　13人喪命

阿根廷總統說到做到　薪水抽獎送民眾

阿根廷總統說到做到　薪水抽獎送民眾

阿根廷總統「薪水拿來抽獎」300萬人搶抽

阿根廷總統「薪水拿來抽獎」300萬人搶抽

關鍵字：

阿根廷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面