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以軍擊斃巴人還開車「反覆輾屍」　壓雙腿拖出血痕影片曝光

文／中央社

以色列部隊在約旦河西岸卡瑞姆巿展開突襲搜索期間擊斃數名巴勒斯坦男性。監視器拍下，以色列安全部隊所屬車輛後來一再輾過其中一人的遺體。

▲▼以軍約旦河西岸擊斃巴人 畫面拍到車輛反覆輾過遺體。（圖／翻攝自x）

▲卡瑞姆巿一群巴勒斯坦居民從屋外衝到街上，被以色列安全部隊擊斃數人。（圖／翻攝自x）

路透社報導，以色列方面對於在卡瑞姆巿（Tulkarem）一間房屋外拍到的上述監視器畫面內容迄無評論。在此之前，以色列邊境警察8日表示，所屬突擊隊員為拘捕一名遭到通緝的武裝分子而對卡瑞姆巿進行突襲，並稱期間有一名巴勒斯坦槍手在衝突中遭到擊斃。

這段畫面顯示，以色列安全部隊當天晚間朝一間房子靠近之際，一群年輕男性衝到屋外跑到街上後，安全部隊對他們開火。這群人當中至少一人有武裝。

其中兩人在街上被擊中後動也不動。另一個角度的監視器拍到還有一人被擊中。

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▲以色列安全部隊的車輛輾過地上的遺體。（圖／翻攝自x）

畫面顯示，一部以色列安全部隊的車輛朝躺在地上的兩具遺體開去，然後輾過其中一具遺體，過程中一度停車、壓在那名男子雙腿上。

顯然是後來錄到的畫面顯示，一具遺體被移到路邊後，另一部車倒車輾過另一具遺體，然後再輾過這具遺體兩次。

邊境警察發言人被問到這段畫面時，要路透社去向以色列軍方發言人提問，但是對方對此迄無回應。

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