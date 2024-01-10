正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

▲女大生遭2位學弟輪流性侵。示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

記者葉國吏／綜合報導

台南一位女大生，邀約不同科系的2位學弟到租屋處飲酒聊天，學姊不勝酒力竟被2位學弟輪流性侵，犯後學弟辯稱學姊曾「摳手心」對他性暗示，才會跟學姊發生關係。但法官認定學弟狡辯，法官分別判處3年6月徒刑。

根據判決書指出，女大生在體育課結識2位學弟，2019年相約到學姊租屋處飲酒聊天，事後學姊不勝酒力，躺在床上跟2位學弟聊天。學姊表示，後來她去上廁所，結果發現2位學弟已經睡著，她只能睡在中間。

到了半夜，一位學弟突然襲胸摸下體，她想要翻身阻止未果，被學弟指侵硬上得逞。過了一段時間，另一位學弟竟然突然把她雙腿抬起，她掙扎無效也被得逞。

對此學弟辯稱，學姊曾經主動摳他手、性暗示，甚至還牽著手，摸她胸部的時候甚至還是清醒的，所以才會跟學姊發生關係。另一位學弟則辯稱學姊主動親他，強調學姊當時清醒而且沒有抗拒。

但法官審酌後認為，2位學弟為逞私慾無視學姊意願，犯後狡辯否認，考量2人已經跟學姊達成調解，有實質補償的心意，依強制性交罪均判處3年6月，可上訴。

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