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社會 社會焦點 保障人權

198高壯男酒吧廁所性侵156小隻女　還扯「火車便當」遭判刑

▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲女子遭高壯男酒吧廁所裡性侵，崩潰想死。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子阿源（化名），身高198公分，又高又壯。他在2021年4月間與友人到夜店狂歡，竟在廁所內性侵身高僅156公分的女子小詩（化名），小詩崩潰報警，阿源遭逮後還瞎扯跟小詩在廁所內玩「火車便當」。一審將阿源判刑4年10月，案經上訴，高院二審改判2年，並宣告緩刑5年，提供80小時義務勞務並接受12小時法治教育。可上訴。

判決指出，案發於2021年4月間，當時小詩接受朋友邀約，傍晚6點多到台北市某夜店參加友人的生日趴，期間還認識阿源的女友。不過當晚9點左右，小詩因酒水潑灑到自己的鞋子上，到廁所外擦拭鞋子，但仍難以清理乾淨。這時阿源走近，點了小詩兩下，示意她到廁所中清理，小詩不宜有他，走進廁所。

沒想到2人一進廁所，阿源直接將小詩拉到最後一間馬桶間，不顧小詩掙扎反抗，挾身體之優勢性侵小詩得逞。小詩遭性侵後崩潰，隨即與友人搭乘計程車離開，之後在友人勸說下，2小時後就到警局報案。阿源遭檢方提起公訴。

不料法院審理期間，阿源不僅否認犯罪，更是天花亂墜。他說當時2人是「約砲」，還說小詩主動引誘，讓他勃起後，再以「火車便當」性交，當時小詩還夾住他的身體。但他擔心聲音太大被外面的人聽到，所以改用背後式的姿勢性交，但小詩發出的聲音還是太大，最後因為擔心被聽到，阿源還是軟掉。阿源還說，小詩氣的罵他，「你是性無能嗎？想約砲又沒有種。」甚至小詩還嚇他說要出去講他強姦。

不過法院調查後，發現小詩當時情緒崩潰，不僅包包忘記帶走，甚至內褲也被阿源脫下後，不知丟到哪裡去，是事後由婦幼隊警察尋回。此外，當時小詩的友人也作證，小詩當下情緒崩潰，甚至還想衝到路上「想被車撞」；另名隨後到場陪伴小詩的友人也作證，小詩當時交代後事，「很想死、活不下去了」。

一審法院認定阿源確實性侵，重判4年10月。案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定阿源有罪，但改輕判2年，並宣告緩刑5年，提供80小時義務勞務並接受12小時法治教育。

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