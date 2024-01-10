台東樁腳帶選民赴陸！接受招待「免費玩8天」　檢方傳喚13人

▲傳喚余姓樁腳及選民共13人到案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、閔文昱／台東報導

台東地檢署日前接獲情資，指出平地原住民立法委員余姓樁腳，招攬國人赴陸旅遊接受招待，疑有境外勢力介選情事，於是檢方組成專案小組偵辦，並於昨（9）日及今日傳喚余姓樁腳及選民共13人到案釐清。經檢察官訊問後，認余姓樁腳違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、反滲透法等罪嫌重大，諭知8萬元交保。

檢方調查，余姓樁腳疑受中共某黨政軍組織之指示、委託、資助，招攬國人共30人於去年10月27日至11月3日，搭機赴中國大陸地區參加湖南8日旅行團，並接受該中共組織的落地招待，包括當地旅遊、餐廳用餐及飯店住宿均免費，且中共官員於餐會期間更發表與選舉有關言論，而有受滲透來源委託、指示、資助，對有投票權之人行賄情事。

檢察官莊琇棋指揮台東縣警察局成功分局、內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊等單位組成專案小組共同偵辦，於昨（9）日及今日傳喚余姓樁腳及選民共13人到案釐清。經檢察官訊問後，認余姓樁腳違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項、反滲透法第7條等罪嫌重大，但因無羈押必要，諭知8萬元交保。