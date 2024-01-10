　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢方偵辦村里長赴陸招待旅遊中介案　最高檢：掌握6原則

▲最高檢察署 。（圖／取自維基百科）

▲最高檢察署 。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／台北報導

有關外界誤解司法機關偵辦「於選舉期間以招待國人赴陸旅遊等賄選方式介選」案件係針對「村里長」，最高檢察署今(10)日再度對回應。

最高檢署指出， 司法機關偵辦違反選舉罷免法、反滲透法案件，固有若干村里長涉案，惟畢竟係屬極少數人，以往外界輒用「村里長於選舉期間赴陸無償接受招待」等詞彙，易招致外界誤解。今後司法機關對外說明及新聞用詞，統一使用「以招待國人赴陸旅遊等賄選方式介選」(簡稱：「招待赴陸旅遊介選」)等文字說明，以避免國人誤解係針對村里長。

最高檢察署「以招待國人赴陸旅遊等賄選方式介選案件6項偵查參考標準」內容如下：
1. 釐清陸方接待之機關（構）、層級、職稱。（如是否牽涉大陸官方或其附隨組織，例如：「中國共產黨中央委員會統一戰線工作部【簡稱：統戰部】」之人員。）
2. 臺灣地區發起人、招攬人、聯絡人及參加人是否具有參選或輔選身分。
3. 臺灣地區參與上揭赴陸旅遊所繳交之費用有無退回或依其行程與市價不相當者。
4. 國人赴陸旅遊收受金錢或不正利益，主觀上是否有與選舉相關之認知（明知或默認）。
5. 國人赴陸參訪或接受招待時間與選舉之緊密性。
6. 有關以招待國人赴陸旅遊等賄選方式介選情事，司法機關係追查受大陸官方等組織資助，而招攬、策劃國人赴陸接受與選舉有關招待，以致影響本次選舉公平性之主要行為人或主謀。如單純受邀招待，並與選舉無關，而無違法疑慮者，自不在追訴之列。

最高檢強調，司法機關偵辦違反選舉罷免法、反滲透法案件，主要是追查於接近選舉期間受滲透來源（大陸官方等組織）資助，而招攬、策劃以招待國人赴陸旅遊等賄選方式介選，以致影響選舉之公平與純正之「主要行為人」或「主謀」，並非只要受邀前往參訪、旅遊者（含村里長），即一律法辦。

最高檢察署呼籲，現今總統副總統及立法委員之選舉已進入倒數時刻，請全民支持檢察機關共同維護選舉秩序之公平與純正，拒絕金錢、暴力、假訊息、賭盤、境外勢力等介入選舉，如有發現不法，請撥打0800-024-099＃4專線勇於提出檢舉。

ET快訊
何如芸入住南韓高級社區　同伴友人竟是「大咖演員」！
陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒
「公衛文」出庭爆：上面指示要起訴高虹安！　北檢回應
決戰72小時／藍喊集中選票、綠分進合擊、白空戰極大化
祈錦鈅回台灣了！赴加拿大生產「燒光百萬積蓄」
黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

「公衛文」出庭爆「上面指示要起訴高虹安」　北檢：與事實不符

檢方偵辦村里長赴陸招待旅遊中介案　最高檢：掌握6原則

中油林園廠壓縮機異常跳車！碰一聲冒火光　黑煙狂竄畫面曝

快訊／下班注意！國2大竹段3車連撞佔內線道　後方紫爆回堵3K

林宜瑾提告李全教公然侮辱、誹謗　李：桃色立委告錯人

椎心畫面曝！27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面

汐止KTV爆打架！互看不順眼亮折疊刀猛砍　他頭臉耳中3刀送醫

雲林立委選舉傳「千元買票賄選」　檢搜索6處帶回3人查無實證

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

「公衛文」出庭爆「上面指示要起訴高虹安」　北檢：與事實不符

檢方偵辦村里長赴陸招待旅遊中介案　最高檢：掌握6原則

中油林園廠壓縮機異常跳車！碰一聲冒火光　黑煙狂竄畫面曝

快訊／下班注意！國2大竹段3車連撞佔內線道　後方紫爆回堵3K

林宜瑾提告李全教公然侮辱、誹謗　李：桃色立委告錯人

椎心畫面曝！27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面

汐止KTV爆打架！互看不順眼亮折疊刀猛砍　他頭臉耳中3刀送醫

雲林立委選舉傳「千元買票賄選」　檢搜索6處帶回3人查無實證

國瑞汽車捐贈大興高中新型油電車　培育汽車維修人才

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

何如芸入住南韓高級明星社區　驚覺同伴友人竟是「大咖演員」！

孫淑媚後悔「約炮」喊：慘了！　他一聽尷尬緩頰「是健康的」

他吃完一個便當突「吐血」！醫揭1病：進去是一片血海

中職新規核心「縮時」　洪總：選手有心理準備

快訊／林昀儒、陳思羽球星挑戰賽混雙出擊　不敵韓組合止步16強

晚上到家做4件事「讓心情平靜」　給總是負面思考的人

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

國中生毆侏儒症同學　黑道父曾撂30人校內施暴

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃慘死

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

彰化「小鋼炮」自撞翻覆　駕駛斷氣前搖手求救

新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚

三重警自轟亡　曾因遭同事毆打怒告長官瀆職

即／高雄輕軌又出事　遭大卡車猛撞緊急停駛

桃園某國中爆霸凌！侏儒症同學慘被打　教育局說話了

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

更多熱門

相關新聞

侯漢廷拿「綠內部報告」連賴清德名字都錯　潘孟安勸年輕人別學壞

侯漢廷拿「綠內部報告」連賴清德名字都錯　潘孟安勸年輕人別學壞

新黨北投士林立委候選人侯漢廷今（10日）爆料民進黨內部資料，內容包括羅織編故事抹紅對手、動用外交機關納稅錢自導自演、動用司法機關追殺政敵，以限縮兩岸交通航班等。對此，賴清德競選總幹事潘孟安回應，民進黨公文從來沒有統編，在加油站跟超商買東西才有，該份文件還用錯誤字體跟簡體字，太不認真了，呼籲選舉開大門走大路、正正當當比較好，年輕人不要學壞。

前立委張顯耀涉反滲透法100萬元交保

前立委張顯耀涉反滲透法100萬元交保

昨防空警報如319翻版　國民黨團：邱義仁、蔡英文第一時間都微笑

昨防空警報如319翻版　國民黨團：邱義仁、蔡英文第一時間都微笑

李正修／衛星飛彈分不清　國家機器助選

李正修／衛星飛彈分不清　國家機器助選

快訊／反駁發警報介選　國防部：國防安全考量「絕無受政治干擾」

快訊／反駁發警報介選　國防部：國防安全考量「絕無受政治干擾」

關鍵字：

最高檢察署大陸旅遊介選

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面