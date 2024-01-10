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前立委張顯耀觸《反滲透法》遭搜索約談　100萬元重金交保

▲▼2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響論壇 張顯耀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委張顯耀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地區檢調近期陸續偵辦多起旅行團到大陸旅遊，接受大陸涉台單位落地招待的反滲透法案件，前立委張顯耀昨天也傳出遭檢、調搜索約談，據了解，張顯耀涉嫌的案件與先前偵辦的案件有關，檢方複訊後，今（10）日諭令張顯耀以100萬元交保。

張顯耀曾擔任立法委員、陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長等職，也曾獲國民黨徵召參選高雄市第三選舉區立法委員，後來也多次爭取國民黨提名參選立委。

去年11月以來高雄地區檢調偵辦多起違反《反滲透法》、《正副總統選罷法》的案件，案情大多是台灣的社團負責人透過大陸涉台單位，在台揪里長、里民、親友到大陸旅遊，以落地招待等方式，並在旅遊過程中由台辦人員進行座談，宣導下架某政黨，支持某特定政黨候選人，以企圖達到影響總統大選的情況。

橋頭地檢署、高雄地檢署近日都陸續偵結，將多名涉案人起訴，但檢方仍根據相關事證，繼續擴大清查偵辦。

而前立委張顯耀昨天也傳出被檢調搜索約談，據指出，張涉及的案件與檢方先前起訴的案件有關，對此，檢方低調不願回應證實，而檢察官在詢問後，認為張涉嫌違反《反滲透法》、《正副總統副總統選罷法》等罪嫌，但無羈押必要，諭令以100萬元交保候傳。但檢方未說明張顯耀涉案情形。

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