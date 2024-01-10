行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

▲航警局上月會同財政部台北關在桃園機場查獲3名泰籍男子，在其托運行李中查出第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

4名泰國籍男子去年11月受運毒集團委託於托運行李中夾帶第一級毒品海洛因入境桃園國際機場，財政部台北關人員在其行李察覺有異，當場開箱查獲在紡織布匹中夾帶高達38公斤海洛因，市價粗估逾2億元；落網3名泰籍男子坦承以免費旅遊與5萬元泰銖為代價，航警局還查出另一名泰籍男子因故未登機，透過刑事局向泰國警方通報，查獲另一名泰籍男子涉嫌運毒，4名泰籍男子偵訊後依違反毒品危害防制條例罪移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局上月會同財政部台北關在桃園機場查獲泰籍男子托運行李夾藏第一級毒品海洛因，另還查出在泰國因故未入境泰籍男子也涉嫌運毒，被泰國警方查獲。（圖／航警局提供）

檢警調查，航警局與財政部關務署台北關人員於去年11月15日在桃園機場，查獲運毒集團利用外籍旅客，從泰國以託運行李夾藏毒品方式來台，當場查獲3名泰籍男子托運行李中以編織布匹夾帶第一級毒品海洛因，當場開箱後查獲共有28.6公斤，航警人員調查發現，同案還有另1名因故未登機來台共犯泰籍男子，透過刑事局駐泰聯絡官傳遞情資給泰國警方，及時在泰國機場查獲共犯，其行李查扣裝有9.6公斤海洛因毒品，順利偵破這起跨國合作共計38公斤海洛因，市價逾新台幣2億元。

▲航警局去年11月會同財政部台北關在桃園機場查獲3名泰籍男子，托運行李中查出第一級毒品海洛因，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

落網的4名泰籍男子坦承，以每人5萬元泰銖為酬庸接受運毒集團免費提供來台旅遊行程機票加酒店等花費，以假觀光、真運毒，行李箱以布匹夾藏海洛因毒品來台旅遊，未料卻在入境時被查獲，4人手機有通聯記錄，且從搭機至通關沿途皆被要求即時回報，還提醒必須遠離緝毒犬，但仍遭航警局安檢、海關人員及時攔查，全案依違反毒品危害防制條例罪移送桃園地檢署偵辦。

航警局強調，自疫情解封後，去年桃園機場已破獲多起託運行李內夾藏毒品闖關案，多數來自泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞等地，所幸均即時查獲並截毒於關口，航警局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，籲請民眾切勿接觸毒品，此外，航警局呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金，切勿以身試法。