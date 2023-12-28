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社會 社會焦點 保障人權

戒毒診所變販毒！他1天打4劑暴斃　3醫護多次違法下場慘

▲▼下毒,吸毒,毒品,毒藥,注射,打針,針頭,。（圖／pixabay）

▲高雄富生診所標榜戒毒診所，負責人卻放任診所醫護販售有成癮性的戒毒針劑。（圖／pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

以戒毒之名，販售毒品之實！高雄市一間戒毒診所負責人林姓醫師放任診所內的朱姓醫師及黃姓護理師販賣第4級毒品、管制藥物Diazepam，一名陳姓患者一天注射2次，因劑量過多並與海洛因混用而暴斃。衛生局調查，這家診所在2016、2018年就有違法紀錄並被開罰，而這3名醫護因此案被起訴後，可處分停業或廢照；另外診所和醫師最重還可罰50萬元罰鍰。

Diazepam（苯二氮平類鎮靜安眠藥）是中樞神經系統抑制劑，屬於第4級管制藥品同時也是第4級毒品，若與海洛因在人體共同作用，可能對抑制患者中樞神經產生藥理加成作用，進而增加致命危險性。

▲3名泰籍男子今年11月受運毒集團委託，以觀光名義自泰國入境，行李中被查出以布匹夾帶一級毒品海洛因多達15公斤，市值逾3000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓患者一天內施打4劑戒毒針又混用海洛因，導致用藥過量暴斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

衛生局查出富生診所過往紀錄，2016年因聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務，被依違反醫師法規定，要求停業6個月處分。後續該診所主動依醫療法第15條及醫療法施行細則第7條規定檢附相關證明文件，向所轄衛生所申請辦理負責醫師變更。經衛生所依法規審核相關證明文件資料符合規定，同意發給開業執照。

衛生局2016年再針對富生診所稽查，因違反醫師法、護理人員法、醫療法事證明確，分別裁處4位醫護人員共計裁處6萬6000元罰鍰；針對診所部分共裁處10萬元罰鍰。

而昨日富生診所內3名醫護被起訴一事，衛生局立即再啟稽查工作。診所部分，依違反醫療法最重可處新臺幣50萬元罰鍰外，並得處分停業或廢照；醫師部分，依違反醫師法最高可處50萬元罰鍰外，並得處分停業或廢止其醫師證書；護理人員部分，依違反護理人員法最重得廢止其執業執照。

▲▼針頭,打針,毒品,注射,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲富生診所林姓負責人、朱姓醫師、黃姓護理師恐遭廢照停業並罰款。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

案件追溯至去年1月12日，有毒品前科的陳姓病患在中午12點多至富生診所看診，未經過值班醫師問診，就自行向護理師付費並注射2劑Diazepam和1劑Vena，結束後就直接返家。約5小時後，他又與另名鍾姓友人返回診所，而值班的林姓醫師和朱姓醫師均未向他問診，陳男逕自向黃姓護理師繳費後，又施打2劑Diazepam和1劑Vena。

當晚8時許陳男抵達鍾姓友人住處後，隨即感到手腳冰冷、呼吸急促，送醫搶救後仍不治，於當晚11點48分因濫用藥物海洛因與Diazepam引發多重藥物中毒併水腫與肺泡內出血死亡。陳男姊姊質疑診所過失，怒對診所提告。檢方偵結後依過失致死、毒品危害防制條例將林姓醫師、朱姓醫師、黃姓護理師起訴。

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