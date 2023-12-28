假觀光真運毒！2人帶「9KG海洛因」上飛機　市價破3千萬

▲高雄市調查處破獲毒品案。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

調查局高雄市調查處9月接獲情資，有東南亞籍旅客將利用觀光名義夾帶第一級毒品海洛因入境，循線逮獲2名現行犯，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

調查局高雄市調查處9月間接獲海外情資通報，近期有東南亞籍旅客將利用來台觀光名義夾帶運輸第一級毒品海洛因入境，經比對情資清查，鎖定9月22日凌晨自菲律賓馬尼拉搭乘中華航空CI712班機來台的菲律賓籍人士2人。

高雄市調查處遂會同財政部關務署高雄關高雄機場分關人員，先以X光儀器檢查2人托運行李有異常情形，經嚴檢後發現其等行李內未拆封背包及彈性繃帶內夾藏大量白色粉末，數量約各4至5公斤，又經海關人員現場以拉曼檢測儀檢驗，確認屬第一級毒品海洛因，總重量超過9公斤。

高雄市調查處隨即會同高雄市政府警察局刑事警察大隊、財政部關務署高雄關高雄機場分關人員組成專案組執行查緝，當場以現行犯逮捕該2名菲籍人士，並報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。

調查局指出，本案查獲的海洛因毛重逾9公斤，粗估市值達3千萬元以上，是近幾年旅客夾帶一級毒品自小港機場入境遭查獲重量最多的案件，另外，過去空中飛人多將毒品綁紮於腹腿、吞入腹中及塞入直腸等小量夾帶方式，本案竟直接將大量毒品藏匿於托運行李之中，顯見運毒集團走私方式益趨猖狂，調查局將持續與轄區各相關機關密切合作，針對進口貨物及旅客夾帶毒品闖關進行嚴檢攔查，全力查緝毒品走私並追溯源頭集團。