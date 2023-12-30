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社會 社會焦點 保障人權

北市K他命查扣數量比去年多1倍！黑市價飆漲　青少年呼麻日益嚴重

▲警方查獲鐵皮工廠掩護的室內大麻盆栽場。（圖／楊梅警分局提供）

▲警方指出k命查扣數量幾乎翻倍，大麻因受年輕族群喜愛，比去年多扣4.9萬公克。（圖／楊梅警分局提供）

記者邱中岳／台北報導

台北市刑大針對毒品進行情力掃蕩，2023年1月至11月，查緝各類毒品案件，較2022年整年度比較，K他命查獲案件數「翻倍」，查扣毒品量也是2022年的一倍之多，知情人士透露，目前K他命零售價格從1500元至2000元，與二級毒品安非他命零售價不相上下，而大麻使用年齡層逐漸下降，而青少年大麻案相較去年也多出了52件之多，顯見大麻已成為青少年最常吸食的毒品之一。

北市刑大針對各類毒品進行掃蕩，2023年1月至11月共查獲海洛因447件，查扣毒品2萬0945公克，安非他命2419件，查扣3萬9240克；時下流行的大麻則有447件，查扣6萬1217公克；K他命雖然僅有275件，但查扣數量高達11萬5851公克之多。

警方分析，針對2023年1月至11月止，除了海洛因增加2件、安非他命減少525件，大麻因在年輕族群流行，連知名網紅都陷入「麻煩」，又因取得種子、種植容易，雖然案件數量僅增加52件，但查扣數量多了4萬9248公克。

此外，K他命則是2023年警方查緝最多的數量，案件增加92件，2022年整年度查扣5萬6616公克，但2023年警方統計11個月的查扣數量就高達11萬5851公克，已經超過2022年整年度查扣數量的一倍。

知情人士也透露，K他命之所以在市面上廣為流傳，主要係因列管為3級毒品，如果沒有超過5公克就依照行政裁罰處分，5公克以上才會依規定移送法辦。

據了解，北市警方2023年針對毒品案件加強查緝，目前K他命查扣數量眾多，所以黑市毒品價格也有波動，海洛因末端售價約落在3千至4千元，大麻也因為來源、品質等問題，落在8百元至2千元不等。

至於K他命部分，原本最貴不超過1500元，但因警方加強查緝，目前價格已經從1500元起跳，最貴每公克2千元，與二級毒品安非他命幾乎同等價位；警方呼籲，毒品戕害國人身心，呼籲民眾千萬不要以身試毒。

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