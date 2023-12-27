高雄戒毒診所竟販毒！他1天打4劑4級毒品暴斃　2醫師1護理師起訴

▲高雄一間戒毒診所的醫師、護理師私自販賣第4級毒品Diazepam給病患遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄市一間戒毒診所竟假借戒毒之名販賣毒品，診所負責人林姓醫師放任診所內的朱姓醫師及黃姓護理師販賣第4級毒品、管制藥物Diazepam，導致一名有毒品前科的陳姓患者因為一天內注射2次共4劑，並與海洛因混用而暴斃。高雄地檢署近日偵查終結，依過失致死、販賣4級毒品等罪嫌，起訴林姓醫師、朱姓醫師、黃姓護理師。

Diazepam（苯二氮平類鎮靜安眠藥）是中樞神經系統抑制劑，屬於第4級管制藥品同時也是第4級毒品，若與海洛因在人體共同作用，可能對抑制患者中樞神經產生藥理加成作用，進而增加致命危險性。

據起訴書指出，有毒品前科的陳姓病患去年1月12日中午12時許至案發診所看診時，未經過值班醫師問診，就自行向護理師付費並注射2劑Diazepam和1劑Vena，結束後就直接返家，約5小時後他又與另名鍾姓友人返回診所，而值班的林姓醫師和朱姓醫師均未向他問診，陳男逕自向黃姓護理師繳費後，又施打2劑Diazepam和1劑Vena。

當晚8時許陳男抵達鍾姓友人住處後，隨即感到手腳冰冷、呼吸急促，送醫搶救後仍不治，於當晚11時48分因濫用藥物海洛因與Diazepam引發多重藥物中毒併水腫與肺泡內出血死亡。陳男姐姐質疑診所過失，怒對診所提告。

檢警調查發現，林姓醫師、朱姓醫師當天均未向陳男問診，未發現陳男中午已施打過同一藥物，亦未告知他不得與海洛因混用的注意事項，導致陳短時間內攝入大量毒品身亡。

雄檢認為，林姓醫師身為負責醫師卻對診所業務一問三不知，未盡督導義務，放任朱姓醫師、黃姓護理師未親自看診就向患者販售Diazepam，以戒毒診所之名，行販毒之實，今偵結依過失致死、毒品危害防制條例將3人起訴。