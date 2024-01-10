護國之夜上凱道、選前之夜在新北　賴競總曝選戰倒數72小時規劃

▲全國競選總部總幹事潘孟安、台北市競選總部總幹事吳思瑤。（圖／賴清德競辦提供）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德、蕭美琴全國競選總部今（10日）召開「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會。全國競選總部總幹事潘孟安表示，在選前兩日，賴清德與蕭美琴的掃街車隊分進合擊，最後將與台北市立委候選人合體掃街，選前兩晚也將於凱達格蘭大道與板橋第二運動場舉辦「凱道護國之夜」與「選前之夜」，呼籲所有鄉親好友一同站出來挺台灣。

發言人陳世凱表示，11、12兩日都會分別安排車掃行程與兩場造勢晚會，接續兩日的車掃行程包括1月11日蕭美琴會由屏東出發前往高雄，與立委候選人徐富癸、鍾佳濱、賴瑞隆、黃捷與李昆澤共同拜票，賴清德則會在新竹、桃園等地，陪同立委候選人林志潔、詹紀緹、曾聖凱、黃士杰、劉仁照、彭俊豪、范綱祥、鄭運鵬一同掃街。

陳世凱指出，蕭美琴12日會在新北市合體立委候選人蘇巧慧、吳秉叡、林淑芬與何博文，賴清德也在雙北與立委候選人吳琪銘、羅致政、張宏陸、李坤城、王世堅、吳沛憶一起車掃拉票。陳世凱特別指出，1月12日當天下午，賴清德、蕭美琴與台北市所有立委候選人會在忠孝東路7段集結，由東往西共同掃街到北平東路的競選總部。

潘孟安表示，在選前關鍵時刻，民進黨由1月3日起就發動破萬人規模的選前造勢場，掃街車隊也從1月8日起由南北分進合擊，1月11日晚間6點半將在凱達格蘭大道舉行「凱道護國之夜」，1月12日晚間6點則在板橋第二運場舉辦「選前之夜」。潘孟安強調，這兩晚都將是勝利之夜，敬請鄉親好友一同共襄盛舉，在這關鍵的時刻共同創造歷史。

台北市競選總部總幹事吳思瑤呼籲鄉親，在選戰倒數72小時完成3項關鍵任務，第一是「站出來」，出門參與「凱道護國之夜」與「選前之夜」；第二是「催落去」，在選戰最後一哩路催出每一張珍貴的選票；第三則是「投起來」，在投票當天出門投下民主的一票力挺台灣。