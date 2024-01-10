馬英九稱兩岸關係「相信習近平」　民進黨：侯友宜就是「馬前卒」

▲前總統馬英九稱兩岸關係相信習近平，民進黨要侯友宜表態，是不是跟馬英九一樣相信習近平。。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

針對前總統馬英九接受外媒專訪稱「就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」，民進黨發言人張志豪10日表示，很驚訝這是中華民國台灣的前總統，很失格，不僅說要相信習近平，還拿賴主席的名字對著外媒說是LIE，同時還主張要統一，離譜至極，呼籲侯友宜應該立刻表態，是不是跟馬英九一樣相信習近平？

戴瑋姍批評，國民黨的國際外交路線就是要跟中國綁在一起，始終沒有改變，痛批馬英九8日接受德國之聲專訪時說，「兩岸統一是台灣可以接受的選項」、「兩岸關係要相信習近平」，等於是為習近平背書，甚至操弄國外媒體誤解台灣人對兩岸關係的看法和主張，她說，離譜的是馬英九還說相信習近平，等於國民黨就是相信一中原則，侯友宜的兩岸政策都聽馬英九的，正代表侯友宜就是馬前卒、支持侯友宜就是支持馬英九。

戴瑋姍說，馬英九也在專訪提到侯友宜都是依據他的兩岸主張和做法，可以延續他的兩岸政策，所以馬英九說出兩岸必須統一，就等於支持侯友宜就是支持馬英九也就是支持習近平，也就是相信一中原則。

另針對侯友宜推出新廣告，張志豪表示，畫面中包括涉嫌貪汙、洗錢罪的宜蘭縣長林姿妙、縱容親信貪污的彰化縣長王惠美、先生傅崑萁涉炒股的花蓮縣長徐榛蔚、雲林張榮味黑道家族成員張麗善、涉殺人未遂罪的苗栗縣長鐘東錦等人，所有黑金貪腐牛鬼蛇神都回來了，甚至諷刺的是，C F就是複製馬英九當年的錯誤政策，難道就是要把台灣帶回去馬英九那個薪資22K 、股市折半，台灣整體發展困頓的年代？