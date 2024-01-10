小吃店「若燥飯35元」不是錯字！內行解答　一票人長知識了

▲「若」燥飯、香「樁」炒飯。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到小吃店用餐時，發現菜單上竟出現「若燥飯」的品項，讓他忍不住拍照PO網。對此，不少內行人留言解答，表示這是素食店的常用寫法，讓許多網友長知識了。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見飯館菜單上有燴飯、咖哩炒飯、榨菜湯麵及乾麵等品項；然而，一般看到的肉燥飯和香椿炒飯，卻是以「若燥飯」和「香樁炒飯」代替。

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PO文釣出不少內行人，紛紛留言解答「素食者都會故意用葷菜的諧音取素食名」、「素食都會這樣寫」、「還有牛若麵（牛肉麵）」、「素食店寫法，蠻正常的」、「還看過榨菜rose麵咧！其實滿聰明的，不用講什麼素肉燥飯、素牛肉麵、素榨菜肉絲麵之類的，省了一個字」、「我之前開蔬食餐廳如果沒有寫G若（雞肉）、朱若（豬肉），都會被一些極端的客人說我店裡不乾淨」、「一看就素食的店家啊」、「香菇吉丁（雞丁）、辣炒吉丁XDD」。

還有熱心網友進一步說明，素食這樣寫主要是方便稱呼跟認知，有些東西要精準稱呼很難，例如「素燥」的材料是薑末、芹菜、豆輪、香菇、紅蘿蔔、大豆製品（素肉條）、蕈菇大豆混合製品（素火腿），再加上藥材及醬油等製作，「那麼多材料的情況下，是要寫香菇燥、豆輪燥還是什錦燥？所以就用普遍都能清楚認知的素燥或若燥稱呼。」