　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮慈濟醫院與秧悅美地異業結盟　醫療旅遊里程碑

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與君達育樂事業董事長尹純綢（左）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右三）與君達育樂事業董事長尹純綢（中）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院推動國際醫療成效卓越，不僅參與衛生福利部新南向計畫，在中國大陸、港澳、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、越南等地都有花蓮慈院國際醫療服務的足跡。1月9日林欣榮院長與花蓮在地君達育樂事業董事長尹純綢簽署合作意向書，打造「國際健康管理平台」，提供海外民眾醫療諮詢、就醫規劃、休閒養生等服務。

這次與IFOAM國際有機農業聯盟會成員君達集團合作，雙方在秧悅美地度假酒店舉辦MOU簽署儀式。交通部觀光署副署長林信任、立法委員傅崐萁、衛生局局長朱家祥、觀光處副處長林加昌、縣議會副議長徐雪玉、吉安鄉鄉長游淑貞、花東縱谷國家風景區管理處處長郭振陵、慈濟基金會副執行長劉濟雨、花蓮慈院國際醫學中心主任李啟誠、預防醫學中心主任葉日弌、慈濟大學國際學院院長林光慧、君達集團總監尹秋明、副總經理時求新、台灣觀光協會副秘書長陳家祥及多位旅遊相關產業代表到場見證，並由李啟誠主任、時求新副總介紹雙方特色。

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與君達育樂事業董事長尹純綢（左）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

MOU簽署儀式，多位貴賓與旅遊相關產業代表蒞臨到場見證。

交通部觀光署副署長林信任表示，回顧這麼多年來台灣在推動醫療旅遊，花蓮慈院與君達集團的創新合作，今天算是一個里程碑，透過頂尖的醫療團隊及美麗的休養環境，相信這將來會是台灣吸引國際觀光客的一大利器。

立法委員傅崐萁說，健康養生已是全世界最主要的產業，花蓮同時具備美麗風景與專業的醫療團隊，相信全球旅人到台灣一定能接受最高品質的醫療照護及優質的旅遊。

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與君達育樂事業董事長尹純綢（左）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

觀光署副署長林信任表示，透過頂尖的醫療團隊及美麗的休養環境，相信這將來會是台灣吸引國際觀光客的一大利器。

「喜樂是良藥。」花蓮縣衛生局局長朱家祥說，吃藥、手術對很多人來說是痛苦的，如何在治療過程中能夠喜樂，這在心靈的治療上扮演一個非常重要的角色，所以每當他走進的秧悅美地時，在芳香的氣息環繞下，整個人都放鬆了，也就喜樂了。

花蓮慈濟醫院啟業至今已38年，承擔花東地區急症、重症醫療，是台灣非常重要的醫學中心，中西醫合療是一大特色，也是幹細胞治療再生的醫學重鎮。在器官移植、癌症治療、細胞治療、人工生殖、造血幹細胞移植、巴金森DBS深部腦刺激術、人工膝關節置換及各類外科微創手術、複雜性排尿障礙治療以及高科技健康檢查、雷射醫學等各科醫療團隊及照護品質，屢獲病友肯定與各項榮譽認證，吸引海外病友遠道在花蓮慈院接受治療。

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與君達育樂事業董事長尹純綢（左）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

立委傅崐萁說，花蓮同時具備美麗風景與專業的醫療團隊，旅人到台灣一定能接受最高品質的醫療照護及優質的旅遊。

花蓮慈濟醫院先後獲得2018年第三屆國際醫療典範獎、2021年第六屆國際醫療典範獎團體獎。林欣榮院長指出，花蓮慈院自2003年起，完成第一對連體嬰分割手術，至今20多年，不光是提供醫療技術，也提供國際醫事人員訓練交流臨床經驗，更促成許多國際醫療合作及發展，而醫療團隊的優秀表現，吸引來自海外的醫師與醫事團隊來台進修，並曾多次受邀到海外進行學術演講及手術示範，聞名而來的海外病患遍及全球。

醫療團隊在創新研發上，於腦中風幹細胞治療、幹細胞應用、惡性腦瘤等新藥研究上，取得多國專利認證，並已運用在臨床試驗上。近年，更大力推動脊髓損傷細胞治療、CAR-T細胞療法、婦科微創手術、心臟微創手術、骨科與軟組織再生醫學等治療，多次在台灣醫療科技展上發表成果。

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與君達育樂事業董事長尹純綢（左）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣衛生局局長朱家祥說，喜樂是良藥，在芳香的氣息環繞下，整個人都放鬆了，也就喜樂了。

尹純綢董事長在花蓮縣吉安鄉建立君達集團，致力於友善大地、深耕有機香草已37年，首創在地「有機農產展銷平台樂活館」，2019年初，轉型升級六級化產業的國際星級綠色酒店，與在地近60戶的有機耕作小農，成立悅農協盟建立共同品牌。2021年，君達休閒農場榮獲特色農業旅遊場域認證；2022年，秧悦美地榮獲「易遊網」票選「2022 台灣最美飯店」之「最美度假飯店」獎項；2023年，秧悦美地度假酒店、君達休閒農場同時獲得G.T.S （Green Travel Seal）國際永續綠色旅遊認證兩顆星。

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與君達育樂事業董事長尹純綢（左）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

尹純綢董事長說，秧悅美地的療癒度假，提供醫療的身心支持服務，一起打造台灣觀光醫療的健康養生之地。

「一住進來，病就像是好了一半。」從印尼前來花蓮慈院治療的68歲劉先生，在台灣就醫時，一住進這家飯店，就覺得很舒適，治療的緊繃情緒都放鬆下來；不僅如此，劉先生的太太黃小姐開心分享，除了環境舒服，飲食方面也很貼心，不僅低鹽低油，又是有機的原型食物，對於是病人的先生來說很健康。

花蓮慈濟醫院除有國際醫學中心設專人協助海外病人就醫看診流程，今年起與花蓮在地觀光休閒產業秧稅美地合作，主要希望透過異業結盟，匯聚花蓮慈院中西醫合療團隊，包括醫師、護理師、營養師、以及秧悅美地休閒療育師、園藝治療師……，聯手為兩岸三地以及東南亞的民眾提供多元的健康養生服務模式，同時秧悅美地也將每季提撥此合作專案5%回饋花蓮慈院；此外雙方還計畫展開醫療相關研究。
 

ET快訊
台籃史上第一人！　入選美國麥當勞明星賽
防割喉案重演　北市擬設置「班班求救鈴」
肯德基連續15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有
快訊／三重警執勤　舉槍中彈身亡
快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬
台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴
獨／連續砍殺3護理師　兇手判9年4月賠913萬
前立委張顯耀《反滲透法》遭搜索約談　100萬重金交保
幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定發警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮慈濟醫院與秧悅美地異業結盟　醫療旅遊里程碑

投票倒數計時　姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

睽違1年半！　重啟石斑魚銷大陸　第一船出發

「JHMC國中數學競賽」　明道中學連7年金牌...團體總分最高

登山摔傷獲救！山友送100份雞排致謝 　花蓮消防局婉拒轉贈教養院

冷氣團來襲！　黃偉哲暖心探視獨居長者提醒加強防寒措施

匡靖選前海域治安　海巡擴大聯合大掃蕩

台東衛生局年節食品稽查抽驗專案　77件合格1件防腐劑超標

空拍機鋰電池充電自燃起火　南消籲小心使用安全

高虹安偕竹市警走入鄰里傾聽民意　深耕識詐、反詐觀念

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

花蓮慈濟醫院與秧悅美地異業結盟　醫療旅遊里程碑

投票倒數計時　姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

睽違1年半！　重啟石斑魚銷大陸　第一船出發

「JHMC國中數學競賽」　明道中學連7年金牌...團體總分最高

登山摔傷獲救！山友送100份雞排致謝 　花蓮消防局婉拒轉贈教養院

冷氣團來襲！　黃偉哲暖心探視獨居長者提醒加強防寒措施

匡靖選前海域治安　海巡擴大聯合大掃蕩

台東衛生局年節食品稽查抽驗專案　77件合格1件防腐劑超標

空拍機鋰電池充電自燃起火　南消籲小心使用安全

高虹安偕竹市警走入鄰里傾聽民意　深耕識詐、反詐觀念

莫蘭特重傷仍不忘激勵全隊　灰熊狂勝獨行俠17分

「下一代Mazda 6」轉型進攻豪華級距！對手鎖定LEXUS ES、雙B

租屋妹月薪26K「變成泡麵人」　沒錢搭車回家！全場見開銷傻了

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

台美混血賀博入選美國麥當勞明星賽　台籃歷史第一人！

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

格林自信不會再有「滑稽動作」　曝禁賽前10天完全沒碰籃球

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

「台北華爾街」店王出爐　屈臣氏每坪254萬換房東

汐止新去處！「下寮溪防汛道路」更新　順遊百年隧道、星際遊戲場

地方熱門新聞

侯友宜呼籲藍白團結下架民進黨

南投衛局假扮未成年買菸測試業者4成3不合格

蕭美琴輔選王美惠力拚續留國會

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

江肇國廟口開講最終場大爆滿　累積破萬人次參與

獨居長者家中跌倒　神勇枋寮警爬二樓破窗搶救

長榮航空＋中原大學　ESG永續創新設計競賽起跑

免費看！桃園光影文化館　1/13起推出影展

台灣2024台南燈會獲選定全球4大亮點活動

玉管處與野灣協會簽台灣黑熊救傷合作備忘錄

空拍機鋰電池充電自燃起火南消籲小心使用

山友摔傷獲救贈100份雞排　花蓮消防局轉贈弱勢

牛煦庭「問政有門道」　鄭運鵬：8年政績看得到

救國團2024年冬令冒險營　1/15報名優惠300元

更多熱門

相關新聞

沖繩撞飄經驗！落地窗探「慘白臉」她嚇壞

沖繩撞飄經驗！落地窗探「慘白臉」她嚇壞

出門遊玩，有時可能因磁場不合，發生一些無法說明的事。一名網友分享自己與朋友去沖繩的旅館靈異經驗，她的好友在房間落地窗外看到，一個慘白無血色的臉，從上方探頭咧嘴一笑，再急速下墜，讓她高燒不退大病一場，從此再也不敢接近落地窗。

台灣2024台南燈會獲選定全球4大亮點活動

台灣2024台南燈會獲選定全球4大亮點活動

高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

王欣儀「罹癌第二期」　術後現況曝光：有轉移

王欣儀「罹癌第二期」　術後現況曝光：有轉移

剛入住歐洲飯店「背包就被偷」！過來人曝小偷據點

剛入住歐洲飯店「背包就被偷」！過來人曝小偷據點

關鍵字：

慈院秧悅美地醫療旅遊里程碑

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面