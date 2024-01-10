花蓮慈濟醫院與秧悅美地異業結盟　醫療旅遊里程碑

▲▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右三）與君達育樂事業董事長尹純綢（中）簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院推動國際醫療成效卓越，不僅參與衛生福利部新南向計畫，在中國大陸、港澳、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、越南等地都有花蓮慈院國際醫療服務的足跡。1月9日林欣榮院長與花蓮在地君達育樂事業董事長尹純綢簽署合作意向書，打造「國際健康管理平台」，提供海外民眾醫療諮詢、就醫規劃、休閒養生等服務。

這次與IFOAM國際有機農業聯盟會成員君達集團合作，雙方在秧悅美地度假酒店舉辦MOU簽署儀式。交通部觀光署副署長林信任、立法委員傅崐萁、衛生局局長朱家祥、觀光處副處長林加昌、縣議會副議長徐雪玉、吉安鄉鄉長游淑貞、花東縱谷國家風景區管理處處長郭振陵、慈濟基金會副執行長劉濟雨、花蓮慈院國際醫學中心主任李啟誠、預防醫學中心主任葉日弌、慈濟大學國際學院院長林光慧、君達集團總監尹秋明、副總經理時求新、台灣觀光協會副秘書長陳家祥及多位旅遊相關產業代表到場見證，並由李啟誠主任、時求新副總介紹雙方特色。

▲MOU簽署儀式，多位貴賓與旅遊相關產業代表蒞臨到場見證。

交通部觀光署副署長林信任表示，回顧這麼多年來台灣在推動醫療旅遊，花蓮慈院與君達集團的創新合作，今天算是一個里程碑，透過頂尖的醫療團隊及美麗的休養環境，相信這將來會是台灣吸引國際觀光客的一大利器。

立法委員傅崐萁說，健康養生已是全世界最主要的產業，花蓮同時具備美麗風景與專業的醫療團隊，相信全球旅人到台灣一定能接受最高品質的醫療照護及優質的旅遊。

▲觀光署副署長林信任表示，透過頂尖的醫療團隊及美麗的休養環境，相信這將來會是台灣吸引國際觀光客的一大利器。

「喜樂是良藥。」花蓮縣衛生局局長朱家祥說，吃藥、手術對很多人來說是痛苦的，如何在治療過程中能夠喜樂，這在心靈的治療上扮演一個非常重要的角色，所以每當他走進的秧悅美地時，在芳香的氣息環繞下，整個人都放鬆了，也就喜樂了。

花蓮慈濟醫院啟業至今已38年，承擔花東地區急症、重症醫療，是台灣非常重要的醫學中心，中西醫合療是一大特色，也是幹細胞治療再生的醫學重鎮。在器官移植、癌症治療、細胞治療、人工生殖、造血幹細胞移植、巴金森DBS深部腦刺激術、人工膝關節置換及各類外科微創手術、複雜性排尿障礙治療以及高科技健康檢查、雷射醫學等各科醫療團隊及照護品質，屢獲病友肯定與各項榮譽認證，吸引海外病友遠道在花蓮慈院接受治療。

▲立委傅崐萁說，花蓮同時具備美麗風景與專業的醫療團隊，旅人到台灣一定能接受最高品質的醫療照護及優質的旅遊。

花蓮慈濟醫院先後獲得2018年第三屆國際醫療典範獎、2021年第六屆國際醫療典範獎團體獎。林欣榮院長指出，花蓮慈院自2003年起，完成第一對連體嬰分割手術，至今20多年，不光是提供醫療技術，也提供國際醫事人員訓練交流臨床經驗，更促成許多國際醫療合作及發展，而醫療團隊的優秀表現，吸引來自海外的醫師與醫事團隊來台進修，並曾多次受邀到海外進行學術演講及手術示範，聞名而來的海外病患遍及全球。

醫療團隊在創新研發上，於腦中風幹細胞治療、幹細胞應用、惡性腦瘤等新藥研究上，取得多國專利認證，並已運用在臨床試驗上。近年，更大力推動脊髓損傷細胞治療、CAR-T細胞療法、婦科微創手術、心臟微創手術、骨科與軟組織再生醫學等治療，多次在台灣醫療科技展上發表成果。

▲花蓮縣衛生局局長朱家祥說，喜樂是良藥，在芳香的氣息環繞下，整個人都放鬆了，也就喜樂了。

尹純綢董事長在花蓮縣吉安鄉建立君達集團，致力於友善大地、深耕有機香草已37年，首創在地「有機農產展銷平台樂活館」，2019年初，轉型升級六級化產業的國際星級綠色酒店，與在地近60戶的有機耕作小農，成立悅農協盟建立共同品牌。2021年，君達休閒農場榮獲特色農業旅遊場域認證；2022年，秧悦美地榮獲「易遊網」票選「2022 台灣最美飯店」之「最美度假飯店」獎項；2023年，秧悦美地度假酒店、君達休閒農場同時獲得G.T.S （Green Travel Seal）國際永續綠色旅遊認證兩顆星。

▲尹純綢董事長說，秧悅美地的療癒度假，提供醫療的身心支持服務，一起打造台灣觀光醫療的健康養生之地。

「一住進來，病就像是好了一半。」從印尼前來花蓮慈院治療的68歲劉先生，在台灣就醫時，一住進這家飯店，就覺得很舒適，治療的緊繃情緒都放鬆下來；不僅如此，劉先生的太太黃小姐開心分享，除了環境舒服，飲食方面也很貼心，不僅低鹽低油，又是有機的原型食物，對於是病人的先生來說很健康。

花蓮慈濟醫院除有國際醫學中心設專人協助海外病人就醫看診流程，今年起與花蓮在地觀光休閒產業秧稅美地合作，主要希望透過異業結盟，匯聚花蓮慈院中西醫合療團隊，包括醫師、護理師、營養師、以及秧悅美地休閒療育師、園藝治療師……，聯手為兩岸三地以及東南亞的民眾提供多元的健康養生服務模式，同時秧悅美地也將每季提撥此合作專案5%回饋花蓮慈院；此外雙方還計畫展開醫療相關研究。

