沖繩恐怖撞飄經驗！落地窗突探「慘白臉」　她嚇壞高燒

▲有網友去沖繩玩，在飯店內遇到恐怖靈異事件。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者鄭文晴／綜合報導

出門遊玩，有時可能因磁場不合，發生一些無法說明的事。一名網友分享自己與朋友去沖繩的旅館靈異經驗，她的好友在房間落地窗外看到，一個慘白無血色的臉，從上方探頭咧嘴一笑，再急速下墜，讓她高燒不退大病一場，從此再也不敢接近落地窗。

原PO在PTT以「沖繩旅館毛骨悚然撞飄事件」為題指出，在大二的暑假，她與幾個好友一起去沖繩玩，本來預計玩五天，事情就發生在第二天晚上，當晚6人聚在飯店內一起玩UNO，當事者A是個性格開朗，膽子大的漂亮女生，那時的位置大家圍在一張床上，原PO面對著房間裡的電視機，A在她的右手邊，她左手邊過去則是飯店的落地窗，當時窗簾沒拉。

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▲當時的位置示意圖。（圖／翻攝自PTT）

正當大家玩得起勁的時候，A突然停住，原PO抬起頭疑惑的看向A，也剛好看到A抬起頭，同樣是一臉疑惑的看向她，接著她又看到A目光掃了大家一圈，奇怪的是，明明是A出現了奇怪的反應，但A卻一臉：「你們在幹嘛？」的古怪表情。

正當原PO要開口問A怎麼了，就看到A的眼神突然定住，望著窗戶的方向，但又不是在看其他朋友，而是看著窗戶上緣，她順著A的視線轉過頭去，卻什麼都沒看到，突然A放聲尖叫，原PO立馬轉過頭去看A，只見A整個人往後癱倒，一邊指著窗戶，一手摀著臉，臉上的表情驚恐扭曲，不停歇斯底里喊著「掉下去了！掉下去了！」

大家手忙腳亂了好一陣子，才好不容易把A安撫下來，A一邊哭，一邊斷斷續續的把看見的事情大概說了一遍。A表示，自己先是發覺所有人突然安靜下來，本以為發生什麼事，可是抬起頭，卻看見大家都低著頭，一動也不動，然後就突然看到落地窗上有一個模糊的白色影子緩緩「從上面探了下來」，是一張很白很白的臉，就在她還沒反應過來的時候，那張臉對她咧嘴一笑，就猛然往下墜，「一個白臉長髮，歪七扭八的身體就這樣從落地窗外掉了下去！」

大家聽完都嚇壞了，想說是不是有人跳樓，但除了A以外又沒其他人看到，事後也馬上去通報飯店櫃檯，說她們房間這裡疑似看到有像是人的東西往下掉，但過了一陣子，飯店回應沒有看到有類似的東西在樓下，應該是光影錯覺之類的。當晚每個人都不敢各自回房，窩在一起沒有說話，一直到天亮都沒怎麼睡，隔天A開始發高燒，只好提前回台灣，結束了這次的沖繩行。

A在那件事情之後大病了一場，但後來還是一樣開朗依舊，只是變得很怕落地窗，對於落地窗總是敬而遠之，不然就是一定要拉上窗簾才肯靠近，對那次的事情，則是完完全全絕口不提，當作沒這件事情發生過。

原PO至今最難忘的，除了A那時驚恐的神情，還有就是A在看到東西前，環顧四周的茫然表情，那個時候A看到的到底是什麼？又為什麼會有大家看到的景象好像不同步的情形發生？

貼文一出，不少網友表示，「超有畫面」、「我親戚在沖繩開業，也不諱言提起，那邊靈異傳聞是真的由其是自殺崖，晚上很...」、「天啊落地窗好恐怖啊」、「這就是被鬼影響的幻覺嗎！？太可怕了吧」、「沖繩很多飯店都很飄吧，我去也是」、「沖繩二戰死很多人 (軍人，村民)，戰末發起玉碎行動，飄很多正常啦」、「這篇整個超毛耶...最近正打算要去沖繩玩說」、「很愛沖繩去好幾次，雖然沒遇到過，但還會繼續去，感謝分享，但沖繩其實一些點真的會令人感到哀傷」。