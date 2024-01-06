剛入住歐洲飯店「背包就被偷」！過來人曝小偷據點：撞一下就偷走

▲出門在外，隨身物品一定要保管好，並且多加留意。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣人到國外旅遊時，常會覺得治安比較差，貴重物品被偷的事件也層出不窮，一名網友到歐洲自由行，前往巴塞隆納的酒店大廳辦理入住，背包被扒手偷走了，傻眼直呼「太扯了吧！」對此，釣出許多苦主直呼「被撞一下，東西就不見了」，並透露機場Check in也是小偷的重點位置。

有網友在臉書「歐洲自由行全攻略」社團發文，剛到西班牙巴塞隆納（Barcelona），在酒店大廳辦理入住時，背包居然直接當場被偷走，傻眼直呼「太扯了吧」。

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貼文一出，網友提醒，歐洲治安不好，隨身物品不能離身，一定要緊緊抓牢，「機場Check in時，也是小偷的重點位置」、「歐洲就是包包完全不能離身喔！行李箱要緊緊的抓住，不然行李箱也會被拉走」、「巴塞隆納扒手盛行，錢財與重要物品真的要顧好」、「很正常。在歐洲常常發生，一定要很注意自己的隨身行李，背包最好背在前面」。

也有網友分享經驗，「我在馬德里，光天化日和幾個朋友並排同行，我還是走在中間，居然有一隻怪手伸到我的手袋裏。幸好及時發現」、「很多也是白人小偷，巴塞隆納治安真的非常差，歐洲自助好幾次，唯一就在那被扒走手機」、「被撞一下，其實東西就不見了，很多你看不出來，他們就像觀光客一樣」、「他們都戴墨鏡而且撐傘，歐洲人很少這樣子的，看到他們你就要小心，我跟女兒10年前在拉脫維亞，才進去古蹟3分鐘，我女兒的手機就不見了」。

▼馬德里麗池公園水晶宮。（圖／記者黃凱翊攝）

