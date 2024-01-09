帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

▲高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署日前接獲線報，經營旅行社、擔任某商圈發展協會理事長的王姓男子，從去年7月起陸續招攬3名里長和親友到大陸北京旅遊，並在當地接受中共台辦等涉台單位招待，雄檢上月8日進行搜索、約談，檢察官偵訊後諭令王男10萬元交保，檢察官調查後，認為王男涉犯反滲透法、總統選罷法事證明確，今（9）日偵結將他起訴。

檢方指出，雄檢接獲民眾檢舉後，指派主任檢察官李怡增、檢察官楊景婷指揮法務部調查局高雄市調查處、鳳山分局及仁武分局等單位，於去年12月8日執行搜索王姓男子所經營的旅行社等3處，經檢察官訊問後，諭知被告王姓被告以10萬元交保候傳。

檢方指出，王姓男子是高雄市某商圈發展協會負責人，還經營旅行社，涉嫌接受大陸地區政府委託、指示及資助，在台灣招攬赴大陸旅遊的旅行團，還規定必須要有一定比例的里長隨團，王男於是邀集包含3名里長在內共17人參加，並在去年7月間以「高雄基層交流參訪團」名義，率團從高雄出發到北京，全程6日均為落地招待，即團員只需自行負擔機票，而王男則每個人頭抽取1000元的佣金。

行程中會有台辦人員陪同，並於晚宴或交流座談會之際，多次向有投票權之團員宣傳「兩岸一家親」或附和「下架某政黨」，王姓被告亦在席間提及政黨選舉聯盟合作等議題，檢方認定王男已涉犯反滲透法、總統、副總統選舉罷免法，將他提起公訴。但考量他到案後隨即坦白犯行，並陳稱絕不會再犯等情，惡性尚非重大，建請法院審酌此情，容以適當寬恕之刑。