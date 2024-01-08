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王欣儀「罹癌第二期」　術後現況曝光：有轉移

▲▼ 0427 柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告-王欣儀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市議員王欣儀上個月透露，自己被診斷為癌症，今日她上媒體人王淺秋的廣播節目時首談病情，剛開完刀的她目前狀況良好，不過經化驗發現癌細胞有轉移的情況，已進展至第二期，不過她仍正面看待，表示對醫師非常信任，也呼籲眾人定期健檢，早期抓出病灶就能及時治療。

王欣儀稍早在節目《千秋萬事》提到，當初她健檢後，發現有個腫瘤有癌化的風險，於是被轉介到專科做穿刺切片，結果確實是惡性腫瘤；但因正逢選舉、議會會期，她才將手術時間安排在元旦假期間。

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▲王欣儀上個月透露自己罹癌。（圖／翻攝自臉書／王欣儀）

▲王欣儀上個月透露自己罹癌。（圖／翻攝自臉書／王欣儀）

王欣儀透露，剛動完刀的她目前癒合狀況良好，但裡面組織大概要4-6周才能長好，手術部分也都蠻好的，「不過本來醫師說是一期，在切除之後化驗，發現有轉移到淋巴，所以就變成二期，之後還要進一步檢查，再來看看治療的方式。」

面對病魔，她充滿正能量地說，「台灣現在的醫療非常進步，經驗也都很充足，我對醫師他們的專業都很信任，我相信現在罹癌的朋友很多，希望未來能把一些經驗分享給癌友們，怎麼樣來注意，包括我這次是從健檢檢查出來的，所以大家要定時做健檢，多加利用政府免費的篩檢，早期發現早期治療還是比較好的。」

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