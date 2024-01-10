福建計畫推台灣居民「網上換補領」居住證　增60專用窗口

▲福州長樂國際機場內，出入境台灣民眾經由快速通道辦理通關手續。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸福建近年積極打造台胞台企「登陸」的第一家園，去年推出的「福建對台21條」就提出，「努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證社會面應用同等便利」。福建公安廳治安總隊總隊長葉文玉9日指出，將持續優化完善申領居住證相關環節，包括探索上門辦理等便利舉措。

據《中新社》報導，葉文玉在福州受訪表示，在優化完善申領居住證環境方面，將探索推出台灣居民居住證網上換補領，為行動不便的台胞提供上門辦理等便利舉措。

葉文玉表示，不斷拓展完善台灣居民居住證資訊核驗和應用領域，讓台胞在閩生活、生產和工作更加便捷便利。

作為台胞台企登陸的「第一家園」，福建去年12月已經在福州、廈門、泉州等地實施台灣居民居住證「口岸辦」。葉文玉指出，符合申領條件的入閩台胞，一到口岸就可以申辦居住證，不用再跑到居住地受理點申請，節省了申辦時間。

福建省公安廳黨委委員、政治部主任林曉東介紹，福建警方主動融入建設兩岸融合發展示範區，已在台胞台企較為集中的160個公安派出所新增台胞證件辦理業務，在全省公安出入境管理窗口增設60個「台胞台企專窗」，將台灣居民居住證辦理時限縮短至5個工作日。

實際上，大陸如今有別以往，選擇將惠台措施「留在內部」，通俗地說就是「你要來才能享有福利」。具體來看，北京方面去年隆重推出《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，目標建成兩岸融合發展示範區。

該意見中提到，鼓勵台灣民眾在福建領居住證、購房，「努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證社會面應用同等便利。」