福建發布22條「兩岸融合示範區」實施意見　放寬台資台企准入限制

▲記者會現場。（圖／人民網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸福建28日發布關於貫徹落實「兩岸融合發展示範區意見」的 22條實施意見，包括健全台胞社會參與體系、加密小三通航線等。福建政府29日召開記者會，提出將優化加密福建沿海至台灣本島及金門、馬祖客貨運航線航班，適時開通廈門、平潭等地對台郵輪航線。

據《人民日報》報導，福建29日下午召開《中共福建省委、福建省人民政府關於貫徹落實〈中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見〉的實施意見》記者會。

▲郭寧寧。（圖／人民網）

福建省副省長郭寧寧介紹《實施意見》的主要內容，第一是關於打造兩岸「社會融合」示範樣板，將健全台胞社會參與體系，在台胞聚集社區開展閩（福建）台共建共治共享試點；完善台胞在閩求學研習制度安排；建設台胞宜居宜業首選地，制定便利台胞定居落戶工作規範，實現「願落盡落」；提供更有溫度更高效率的涉台司法服務。

關於打造兩岸「經濟融合」示範樣板，郭寧寧表示，閩台基礎設施應通盡通，構建陸海空立體式綜合性對台通道樞紐，推進兩岸客貨運輸便利化；優化涉台營商環境，放寬台資台企市場准入限制；打造閩台產業合作升級版，建立「一清單、三優先」保障機制，深化閩台電子資訊、機械裝備、石油化工等優勢產業合作，拓寬台灣農漁業和中小企業在閩發展路徑，加快建設兩岸農漁業交流合作平台等。

關於打造兩岸「同胞情感融合」示範樣板，郭寧寧指出，將推進閩台民間基層交流；加深閩台青少年交流交往；弘揚優秀文化，深入實施涉台文物保護工程，推進兩岸影視文化創作基地建設，推進申報世界文化遺產工作等。

關於構建福建全域融合發展新格局，郭寧寧表示，將持續提升廈門與金門融合；推進福州與馬祖創新融合，制定馬祖居民享受福州同城待遇的政策舉措；加快平潭綜合實驗區開放發展，打造兩岸共同市場先行區域；拓展其他地區對台融合實踐等。

郭寧寧最後強調，兩岸一家親、閩台親上親，「建設兩岸融合發展示範區是我們的重大政治責任、重大歷史使命、重大發展機遇。堅持為台胞辦好事、謀實惠、增福祉，不斷推動兩岸同胞走近走親、共建美麗家園，共創美好生活。」