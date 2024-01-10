黃河水不黃了！民眾拍下清流飛瀑畫面　史載「黃河清」僅43次

記者蔡儀潔／綜合報導

「跳進黃河也洗不清」最初用來形容黃河的混濁，但近日有民眾在陝西延安黃河壺口瀑布拍到「清流飛瀑」的壯觀景像，不少人感慨「黃河水竟然變清澈了」。

▲空拍黃河壺口瀑布段。（圖／新京報）

據《九派新聞》報導，有民眾到黃河壺口瀑布遊玩，拍下了清澈的瀑布和宛如「銀色絲帶」的河流。網友紛紛笑道，「那跳進黃河可以洗清了」、「可以改名字了」。

實際上，大陸民間傳說中有句話是「千年難見黃河清」。《貴州日報》就指出，史料記載黃河水清一共有43次，最長的一次為1727年，黃河澄清2000多里，持續20多天。2020年也曾發生過，濁浪滔天的黃河壺口變成清流飛瀑。

▲▼壺口瀑布過去是濁浪滔天，如今被拍到是清流飛瀑。（圖／ETtoday資料照、新京報）

為何黃河水是黃的？實際上，是因為中游流經黃土高原，支流帶入大量泥沙，才使其成為世界上含沙量最高的河流，1977年錄得最高含沙量達920公斤/立方公尺。有民眾就調侃，舀一碗水，半碗都是沙。

不過，大陸透過加強對黃河的治理，譬如提高流域林草覆蓋率等手段，黃河泥沙含量下降。據《陝西日報》早前報導，陝西平均每年輸入黃河的泥沙量，已從多年前的8.3億噸減少到如今的2.68億噸。

知名的壺口瀑布是黃河最大的天然瀑布，由黃河流經晉陝峽谷時形成，東為山西省呂梁山脈南端的火焰山，西為陝西省黃龍山。黃河幹流奔流至此，上寬下窄，水流直下，最大瀑面達3萬平方公尺，極為壯觀。