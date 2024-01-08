勞動部疫後缺工專案 來了！旅宿業「先僱後訓」　偏鄉補助再加碼

▲勞動部鼓勵企業以「先僱後訓」方式辦理房務員、清潔人員新進員工教育訓練，補助企業訓練費每人每月最高1萬5,000元。 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫後旅宿業缺工問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵旅宿業者以「先僱後訓」方式辦理房務員、清潔人員專案職缺新進員工訓練，只要業者提供新進員工薪資達2萬8,000元以上，就補助企業每人每月1萬2,000元，偏遠地區如嘉義縣番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉等地區再加碼3,000元，最高補助每人每月1萬5,000元，歡迎旅宿業者申請。

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▲為解決旅宿業缺工，勞動部推疫後缺工專案，業者、員工都有補助可領 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，為解決旅宿業缺工問題，協助勞工與雇主供需對接，提供「先僱後訓」方式，企業只要安排職場導師提供新進員工所需職務訓練，就補助工作崗位訓練費用每人每月1萬2,000元，偏遠地區再加碼3,000元，補助最高1萬5,000元，最長補助3個月。目前專案雲嘉南核定的偏遠地區有嘉義縣番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉與台南市楠西區、南化區、左鎮區與龍崎區。

▲阿華姐(右)透過「疫後改善缺工擴大就業方案」重返職場，相當開心。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

有旅宿業主管指出，疫後旅遊大復甦，房務人員需求量大，運用勞動部疫後改善缺工擴大就業方案能得到緩解，補助可減輕在新進人力訓練上不少成本，非常有感。

此外，為鼓勵民眾投入疫後缺工專案職缺，待業民眾只要經就業中心推介從事專案缺工工作，勞動部就提供每月6,000至1萬3,000元、最長12個月的就業獎勵金，目前適用行業別包括旅宿業、餐飲業及航空站地勤業。

「能重回職場工作很感恩」，55年次、透過疫後缺工專案進入嘉義市諸羅驛站商務旅館擔任房務員的阿華姐說，當了多年家庭主婦，因小孩大了所以想出去工作貼補家用，偶然得知疫後缺工專案，所以透過嘉義就業中心媒合找到工作，除了可領公司薪水外，政府還有額外補貼獎勵金，很不錯。



劉邦棟也呼籲旅宿業者如有房務員、清潔人員職缺需求，都可向轄區就業中心登錄求才職缺，民眾也可到各就業中心詢問相關職缺，分署會立即進行專案媒合服務。