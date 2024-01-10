盧秀燕陪蔡壁如車掃　批執政黨包庇高端亂發警報「讓人民錯亂」

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕10日上午10點，陪同民眾黨立委候選人蔡壁如掃街，盧在車隊出發前受訪表示，行政院堅持不解密高端疫苗採購案，國防部也亂發國家級警報，造成人民錯亂，不利國家安全，結果執政黨立委沒有一人提出質疑、監督，反而是包庇、護航，因此她呼籲支持蔡壁如，讓敢為人民說話的立委進入國會。

▲▼盧秀燕陪同蔡壁如車掃，痛批執政黨立委包庇高端、警報亂發，沒有提出監督。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕上午10點抵達清水區紫雲巖時，先入內參拜，祈求國泰民安，風調雨順，接著接受媒體訪問。

盧說，昨天有2件大事，一是立法院為了高端疫苗緊急召開臨時會，大家還在想高端是不是會解密？結果，行政院說不能解密，1劑疫苗9百多元，都是人民納稅錢，但是佔了3分之2席次的執政黨立委，沒人提出質疑、監督。

另一件是國家昨天發了緊急警報，去年大陸發射飛彈，政府沒有主動發警報，還是日本通知才知道大陸有發射飛彈，結果大陸這次發射衛星，中央卻發出警報，搞得人民錯亂，不但不利國家安全，也未見執政黨立委對行政院、國防部發言。

她說，人民給了民進黨這麼多機會，卻沒有一名執政立委對高端弊案、亂發警報說過話，全都在護航、包庇，因此她拜託大家選擇敢替人民說話的人。